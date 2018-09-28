СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-28T09:06:53+03:00

На Измайловском проспекте из-за прорыва трубы в кафе заживо сварились два человека. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хлынувшая в подвальное помещение вода не оставила людям шансов на спасение

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Трагедией закончился обычный, казалось бы, прорыв трубы на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. В расположенном в подвальном помещении кафе погибли два человека.

- Там антикафе в подвале находится, рядом лежат два тела на улице накрытых. Отдохнули, - сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент произошел сегодня, 28 сентября, в доме номер 20 по Измайловскому проспекту около 3 часов 30 минут ночи. Из-за прорыва трубы теплоснабжения во дворе, рядом со зданием образовалась большая воронка, куда свалились две иномарки. Первоначально сообщения об инциденте говорили только о поврежденных автомобилях, но позднее стало понятно, что произошла страшная трагедия.

Кипяток из трубы залил и кафе, помещавшееся в подвале. Там, к несчастью, засиделись два человека, которые заживо сварились в горячей воде. Тела в помещении обнаружили прибывшие на место прорыва аварийщики. Трагический инцидент корреспонденту «КП-Петербург» по телефону прокомментировали в «Теплосети» Петербурга, которой и принадлежат коммуникации.

-Действительно, по адресу Измайловский проспект дом 20 ночью произошло разрушение стенки трубы, из которой вытек теплоноситель (кипяток – прим.ред.) Из-за инцидента погибли два человека, сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, - сообщил пресс-секретарь ОАО «Теплосеть» Дмитрий Шарунов.

Представитель коммунальщиков добавил, что ответственность компании застрахована, так что хозяева пострадавших от воды автомобилей получат компенсации. Вопрос с выплатами родным погибших пока не поднимался.

Надо сказать, что сегодня в Петербурге должен начаться отопительный сезон, и накануне в дома горожан по трубам пошла горячая вода. Но коммуникации, судя по всему, не выдержали напора и лопнули.

На место трагедии уже выехал корреспондент «КП-Петербург», позднее будут опубликованы новые подробности.