«Чтение с увлечением»: как мы помогали детям выздоравливать

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-28T16:29:21+03:00

Учителя сразу нескольких школ EF English First в Санкт-Петербурге отложили все свои горящие дела и приехали помочь маленьким пациентам зарядиться суперсилой английского языка и позитивным настроением. Фото: Андрей ГАШЕВ

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ЛЕЧЕНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ

Каждый, кто хоть раз лежал в больнице, знает, как меняется в это время восприятие мира. Даже взрослым тяжело отказываться от обычного образа жизни и привыкать к больничным порядкам, а что уж говорить о детях. Оказавшись в замкнутом пространстве, они попадают в совершенно другой мир, где нет друзей, маминых вкусностей и любимых игр. Да еще и боль, таблетки, капельницы и уколы. Все это явно не способствует радостному настроению. А ведь выздоровление во многом зависит от позитивного настроя - в этом уверены практически все врачи.

Но как вернуть маленьким пациентам радостные улыбки? Устроить в больнице настоящий праздник, решили мы. Такой, чтобы участвовать в нем смогли все обитатели клиники, несмотря на возраст и диагноз. Ну а поскольку детская больница № 5 имени Филатова - крупнейший многопрофильный стационар не только в Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе, то и праздник мы решили организовать особенный. Целых три дня в гости к маленьким пациентам приезжали наши друзья и партнеры. И не просто с добрыми словами и подарками, а с целыми развлекательными программами и увлекательными мастер-классами.

Профессионалы «в сфере денег» познакомили детей и их родителей с основами финансовой грамотностиФото: Андрей ГАШЕВ

ПОЧИТАЕМ, ПОИГРАЕМ

Каждый день этого необычного марафона начинался с чтения. Собственно, именно желание подбодрить ребят с помощью хороших книг легло в основу нашего проекта «Чтение с увлечением». Ну а потом ребятишки со взрослыми могли что-то сделать сами: аппликации, рисунки и даже показать забавные сценки.

Правда, мы немного боялись, что обычные книги не очень-то интересны современным детям, привыкшим к роликам на Ютубе, планшетам и компьютерным играм… Оказалось, это совсем не так!

- Ребята, вы знаете, кто такой Карлсон? - начала свое знакомство с детьми Елена Корскова, представительница компании «Бионорика». - А кто его придумал?

О Малыше и его друге Карлсоне, который живет на крыше, ребята знали, а вот имя знаменитой шведской писательницы вспомнили далеко не все. Но сказку все без исключения слушали с удовольствием.

- А у меня тоже есть друг, которого никто не видит! - поделился своим секретом 6-летний Артем и попросил маму обязательно прочитать, что же будет с героем сказки дальше.

Большой друг "Комсомолки", актер театра и кино Андрей Ургант, прочитал ребятам удивительную сказку о медвежонке Винни ПухеФото: Андрей ГАШЕВ

Большой друг «Комсомолки», актер театра и кино Андрей Ургант прочитал ребятам удивительную сказку о медвежонке Винни Пухе. Кто такой Винни Пух и в какие приключения он умудрялся попадать на каждом шагу - с этими вопросами маленькие пациенты тоже справились без труда. А вот назвать детские произведения современных авторов оказалось гораздо сложнее. Но с одним таким писателем, да еще и живущим в нашем городе, юные слушатели все-таки познакомились, хотя и заочно. Директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина прочитала ребятам рассказ Вячеслава Адамовича Заренкова «Не там построили». Главные герои рассказа не вымышленные, а вполне реальные персонажи, и истории, которые с ними происходят, могут случиться с каждым из петербургских мальчишек и девчонок. Хоть и не сказка, а слушать очень интересно!

Другие истории о своих ровесниках дети смогут прочитать сами: каждому ребенку представители фонда «Созидающий мир» подарили литературные подарки.

- Книги несут не только знания, но и учат мыслить, анализировать и, конечно же, правильно говорить. Именно в литературном тексте живет и создается язык. Читайте с интересом и удовольствием! - пожелала ребятишкам Наталия Берзина.

При поддержке проекта «Созидающий мир» издано несколько десятков книг по различным направлениям от поэзии и детской литературы до фотоальбомов и учебных пособий. Так что книги (и хорошие книги!) есть, остается надеяться, что дети и взрослые их будут читать.

Представительница компании "Бионорика" Елена Корскова прочитала детям главы из книги "Малыш и Карлсон"Фото: Андрей ГАШЕВ

КАК СТАТЬ СУПЕРГЕРОЕМ

В медицине существует такой термин - «ятропсихогения». Таким сложным словом называется отрицательное влияние длительного нахождения в больнице на психику ребенка. Какими бы доброжелательными ни были врачи и медсестры к маленьким больным, детям не хватает красок, звуков, запахов, возможности выражать себя и познавать мир через игру. А игр у нас как раз было много!

Педагоги международной сети школ английского языка EF English First, например, предложили ребятам на время стать… супергероями и спасти своего коллегу - супергероя Тома. Дети попробовали себя в роли Супермена, Бэтмена и других персонажей, узнали, как обрести суперсилу, и в формате игры изучили цифры, несколько прилагательных, а также части тела. Многие детишки поначалу стеснялись «иностранцев», ведь преподаватели EF English First говорили на чистом английском. Однако через какое-то время уже с интересом смотрели на происходящее и начали с увлечением выполнять задания: придумали собственные супергеройские маски, нарисовали монстров, выучили простые глаголы движения. Неподдельный интерес и желание победить мотивировали ребят быстрее запоминать слова. Победила в состязании, конечно же, дружба: супергерой Том был спасен и вышел к детям, а все участники конкурса получили призы.

Дети, сами того не осознавая, объединили педагогов EF English First в Санкт-Петербурге. Учителя школ на Невском проспекте, Ветеранов, «Пионерской» отложили все свои срочные дела и приехали помочь маленьким пациентам зарядиться суперсилой английского языка и позитивным настроением.

- Мы все получили +1 к карме, день точно не прошел зря, - говорили они.

Представительницы Федерации «Миссис Санкт-Петербург» подготовили для ребят множество самых разных конкурсовФото: Андрей ГАШЕВ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ДЕНЬГИ?

Для чего мы платим налоги, как научиться грамотно экономить и почему никому нельзя говорить ПИН-код своей банковской карты? Даже взрослые не всегда правильно отвечают на эти вопросы. А вот юные пациенты детской больницы имени Филатова теперь знают верные ответы! Ведь специально для них представители Сбербанка провели краткий курс «Юный финансист». Это такой урок, на котором профессионалы «в сфере денег» в игровой форме и простым доступным языком знакомят детей с основами финансовой грамотности.

Ведущие рассказали маленьким пациентам больницы, как научиться быть умным покупателем товаров и услуг, распознавать рекламные ловушки и изощренные уловки мошенников. Ребята получили представление о планировании личного и семейного бюджета, о формировании сбережений. И если вы думаете, что дети скучали на этом, казалось бы, взрослом занятии, то сильно ошибаетесь! Ребята с интересом участвовали в играх, тестах и отвечали на вопросы, получая за это приятные сувениры.

Директор фонда "Созидающий мир" Наталия Берзина прочитала ребятам рассказ Вячеслава Адамовича Заренкова "Не там построили"Фото: Андрей ГАШЕВ

- Финансовая грамотность - не какая-то дань моде. Это, скорее, сродни приучению к гигиене - базовые знания и важнейшие привычки должны закладываться с самых ранних лет. Мы помогаем детям понять цену денег и ответственность за свои поступки, учим планировать свои траты, - поделился заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

Кстати, занятие Сбербанка пришлось по душе не только ребятам, но и взрослым. Некоторые мамы и папы увлеченно подсказывали своим детям, а кое-кто даже делал пометки в телефоне для себя.

ПОДАРКИ С РАДОСТЬЮ

Идея просто почитать и просто поиграть понравилась всем: и нам, и нашим партнерам, и, конечно же, детям. Тем более что по нашей просьбе представительницы Федерации «Миссис Санкт-Петербург» подготовили для маленьких пациентов множество самых разных конкурсов. Дети могли почувствовать себя настоящими дизайнерами, создав картину из разнообразных бумажных цветов. Или актерами, получив небольшую роль в инсценировке сказки. А еще знатоками, отвечая на самые заковыристые вопросы ведущих. Поиграв и пообщавшись с ребятами из разных отделений, аниматоры отправились в педиатрическое отделение для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: им больше всего нужна забота, внимание и положительные эмоции.

Каждому ребенку представители фонда «Созидающий мир» подарили литературные подаркиФото: Андрей ГАШЕВ

В больнице нашу инициативу поддержали с энтузиазмом.

- Мы взяли за правило как можно чаще приносить детям радость, дарить праздник. Понимаем, как нелегко ребенку находиться на лечении, быть оторванным от привычной домашней обстановки. Праздник детям необходим, а внимание и подарки приносят двойную пользу. Ребята получают еще и позитивные эмоции, которые очень важны для выздоровления. Искренне благодарим всех, кто нам в этом оказывает помощь и содействие, - сказала специалист по связям с общественностью детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Варвара Мартынова.

Кстати, доктора и медперсонал клиники всегда рады, когда к «их» детям приходят гости, и даже иногда сами принимают участие в представлениях и миниатюрах. Хотя и настаивают на соблюдении принципа: сначала лечение - потом развлечение.

Естественно, праздник не обошелся без подарков. Ребята получили приятные сюрпризы от компании «Бионорика» - ведущего европейского лидера по производству растительных лекарственных препаратов высочайшего качества. Компания работает в России более двадцати лет, а одним из направлений ее деятельности является благотворительность.

- Коллектив петербургского филиала компании «Бионорика» желает вам здоровья! Дети - это наше будущее, и мы счастливы привнести частичку радости и счастья в жизнь детишек, которые борются с болезнью, - сказала Елена Корскова.

Радостные улыбки маленьких пациентов лучше всяких слов говорят о том, что праздник удался!Фото: Андрей ГАШЕВ

Не остались в стороне и мы, вручив каждому отделению больницы по внушительному пакету с подарками. Пазлы, краски, мозаика, пластилин - все это поможет сделать больничные будни ребят чуть более яркими и интересными. Ну а самое главное желание всех участников доброго марафона - чтобы дети поскорее выздоровели, - будут исполнять профессиональные волшебники - врачи.

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