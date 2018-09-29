2018-09-29T00:50:11+03:00
Звезды

Три реанимации и инфаркт: Стас Пьеха признался в тяжелой наркозависимости

Регулярно пить алкоголь он начал уже в семь лет
Елена МОЛОДКИНА
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Стас Пьеха чудом выжил после трех реанимаций и инфаркта. Фото: Стоп-кадрСтас Пьеха чудом выжил после трех реанимаций и инфаркта. Фото: Стоп-кадр
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"Это чудо, что я еще жив", - признался Стас Пьеха в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Быть сыном знаменитой матери и внуком еще более знаменитой бабушки непросто. Популярность семьи, с одной стороны, накладывает огромный отпечаток на психику, с другой, оставляет ребенка без внимания знаменитых родных - на попечение нянек.

Внук Эдиты Станиславовны вспоминает, что в детстве он часто оставался один. Бабушка много гастролировала, мама работала в Москве. А воспитывали его домработницы.

- У меня внутри была пустота, и я заменил ее улицей. Примкнул к панк-движению, пил и курил, - рассказывает Стас Пьеха.

Причем регулярно пить Стас начал уже в семь лет. А вскоре алкоголя и сигарет ему стало мало, и в жизни Пьехи появились наркотики.

- Я жил в постоянном напряжении, мне все время казалось, что меня недооценивают. Алкоголь и запрещенные препараты давали мне облегчение, - рассказывает Стас как на духу.

По словам артиста, родные долгие годы ничего не подозревали. И только после того, как он чуть не сгорел заживо в своей квартире, заметили следы уколов на его руках. Пожар, к слову, начался из-за непотушенной сигареты. Уже в третий раз.

Поняв, что сына и внука надо спасать, его отправили в больницу. Потом еще два года Стас провел в четырех стенах - с книгами и клавишами. "Мне казалось, что жизнь закончилась", - говорит Пьеха.

Но он сумел побороть свою зависимость. И продолжает работу над собой каждый день. Ведь реабилитация наркозависимых - это не временное явление, а постоянное.

- Ежедневно я стараюсь что-то вкладывать в свое духовное и психическое развитие, занимаюсь медитацией и другими практиками, - признается певец.

Почти пять лет назад у Стаса родился сын Петр. С мамой мальчка они расстались, но Пьеха помогает сыну и постоянно с ним видится. И признался в эфире программы, что, наконец-то, научился любить.

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