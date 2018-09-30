2018-09-30T19:33:52+03:00
Общество

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга самых свадебных городов России

Северная столица обошла Москву и Геленджик
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга самых свадебных городов РоссииСанкт-Петербург стал лидером рейтинга самых свадебных городов РоссииФото: Алена ЧИЧИГИНА
Изменить размер текста:

Ну что ж, теперь Санкт-Петербург - не только самый красивый и культурный город, а еще и самый свадебный. Северная столица стала лидером рейтинга самых романтичных городов для красивой свадебной церемонии. Итоги опубликовал туристический сервис Tvil.ru.

Причем выбирали победителя из огромного списка городов не эксперты и специалисты-аналитики, а обычные жители России, у которых мнение частенько отличается от экспертного.

Итак, Санкт-Петербург набрал почти половину голосов, 47%. И это значительный отрыв от конкурентов. Бесспорно, это золотая медаль рейтинга самых свадебных городов. Оно и понятно, в Северной столице самые красивые ЗАГСы, настоящие дворцы, да и мест для фотосессий предостаточно. Причем, достопримечательностей, достойных фона для красивой свадебной церемонии столько, что в день могут женится 50 пар и они даже не пересекутся и не помешают друг другу.

Вторую позицию российского рейтинга занял город невест Иваново. За него отдали свои голоса 24% опрошенных. Третье место у морского города Геленджика. Он набрал 14% голосов.

Интересно, что пятерку лучших свадебных городов замыкают Феодосия и столица нашей страны Москвы. За них проголосовали одинаково - 8% от общего числа.

Победа в таком рейтинге очень даже приятное событие. Напомним, Петербург совсем недавно возглавил список самых популярных туристических российских городов по итогам лета. И снова город на Неве обошел Москву. Белокаменная у туристов на втором месте, на третьем оказалась Казань. В десятку вошли также Калининград, Волгоград, Петрозаводск и Воронеж.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
Снова прорвало трубу на теплосетях в Санкт-Петербурге
Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета
Улицы Курортного района Санкт-Петербурга затопило из-за ливневых дождей
Матч «Зенит»- «Анжи» завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев
Заброшенный Дом культуры сгорел в центре Петербурга
Где в Петербурге самая большая зарплата
Милана Кержакова впервые вышла в свет после объявления о разводе
Ксения Собчак заявила, что Сергей Шнуров отличный кандидат на пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга
Главный синоптик Санкт-Петербурга советует отправится за грибами
На тротуар обсыпались куски фасада дома на Васильевском острове
Полицейские разыскивают преступников, которые подожгли несколько грузовиков в Петербурге
С 1 октября вступают в силу ограничения движения для транспорта
Петербургского программиста с ДЦП номинировали на престижную премию ООН
«Аллегро» сбил пешехода на станции «Удельная»
«Новочеркасскую» закрывали на час из-за забытых вещей
МЧС: В Петербурге ожидается усиление ветра
Несколько сотен байкеров проехались по Невскому проспекту
В ДТП на Октябрьской набережной грузовик завалил землей легковушку
В Петербурге ночью на стоянке сгорело восемь фур
Проект ремонта на «Площади Ленина - 2» обойдется Смольному в 24,8 млн рублей
На Смольный подали в суд из-за строительства в парке Интернационалистов
В Петербурге пройдет этап Всероссийского конкурса водителей такси
"Хендай" снес ограждение у Черной речки и улетел в воду: Водитель погиб
Число преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4%
Форвард СКА Якупов назвал игру с «Авангардом» самой насыщенной в сезоне
Петербуржцев чаще всего кусают белки и лисы
Пропавшего в Сланцах 12-летнего мальчика нашли мертвым