Санкт-Петербург стал лидером рейтинга самых свадебных городов России

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-30T19:33:52+03:00

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Ну что ж, теперь Санкт-Петербург - не только самый красивый и культурный город, а еще и самый свадебный. Северная столица стала лидером рейтинга самых романтичных городов для красивой свадебной церемонии. Итоги опубликовал туристический сервис Tvil.ru.

Причем выбирали победителя из огромного списка городов не эксперты и специалисты-аналитики, а обычные жители России, у которых мнение частенько отличается от экспертного.

Итак, Санкт-Петербург набрал почти половину голосов, 47%. И это значительный отрыв от конкурентов. Бесспорно, это золотая медаль рейтинга самых свадебных городов. Оно и понятно, в Северной столице самые красивые ЗАГСы, настоящие дворцы, да и мест для фотосессий предостаточно. Причем, достопримечательностей, достойных фона для красивой свадебной церемонии столько, что в день могут женится 50 пар и они даже не пересекутся и не помешают друг другу.

Вторую позицию российского рейтинга занял город невест Иваново. За него отдали свои голоса 24% опрошенных. Третье место у морского города Геленджика. Он набрал 14% голосов.

Интересно, что пятерку лучших свадебных городов замыкают Феодосия и столица нашей страны Москвы. За них проголосовали одинаково - 8% от общего числа.

Победа в таком рейтинге очень даже приятное событие. Напомним, Петербург совсем недавно возглавил список самых популярных туристических российских городов по итогам лета. И снова город на Неве обошел Москву. Белокаменная у туристов на втором месте, на третьем оказалась Казань. В десятку вошли также Калининград, Волгоград, Петрозаводск и Воронеж.