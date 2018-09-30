Ольга Бузова в новом клипе "Принимай меня" скопировала образ Бритни Спирс и Дайнерис Таргариен из "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-30T20:39:26+03:00

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С премьерой! Ольга Бузова в последний день сентября презентовала свой новый клип "Принимай меня". Ролик всего за пару часов набрал почти 200 тысяч просмотров. Вот как ждали поклонники Бузовой ее новое видео! Напомним, песня появилась еще в конце августа, а вот с видеорядом певица и популярная ведущая запоздала почти на месяц. Режиссером нового ролика стал Сергей Грей, он уже создавал видеошедевры для экс-участницы группы "ВИА ГРА" Ольги Романовской, певицы Кати Лель и популярного проекта ЮрКис.

"Сегодня я хочу представить вам клип, мою новую работу на песню "Принимай меня", - написала у себя в Инстаграме Ольга Бузова. - "Я хочу, чтобы вы увидели меня нежной, трогательной, женственной, ранимой... Той девочкой, которую я часто прячу в себе, потому что мне нужно быть сильной, мне нужно быть стойкой, мне нужно держать свои чувства , чтобы не стать уязвимой для нападок ... Но я устала. Устала быть сильной женщиной! Я хочу быть просто женщиной: слабой, любимой, единственной... Девочки! Ведь мы все такие разные, но каждая из нас хочет одного, просто быть счастливой .... Каждая из нас хочет сказать своему любимому: Принимай меня такой, какая я есть, люби меня такой... "дыши мной"... Здесь и сейчас..."

А теперь о самом клипе. Ольга Бузова предстала сразу в нескольких образах. Один из них четко читается: милая девочка с косичками, которая до сих пор играет с плюшевым мишкой, как будто скопирована из популярного клипа Бритни Спирс. Не исключено, что Бузова там его и подсмотрела, ведь она не раз говорила, что Бритни - для нее кумир. С детства и до сих пор.

Еще один образ точь в точь Дайнерис Таргариен из "Игры престолов". Девушка на белоснежном троне, а на голове блестящая корона. Эдакая Снежная королева с ледяным сердцем. Кстати, в подобном образ Ольга предстает каждую неделю в шоу "Замуж за Бузову", где за ее сердце борются настоящие красавцы. Последний выпуск стал одним из самых драматичных за всю историю. Участник предпочел забрать два миллиона рублей вместо того, чтобы дальше биться за сердце и руку певицы Ольги Бузовой.

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Первым на такой шаг решился 31-летний Евгений Назаров. Мужчина заявил, что просто не испытывает к певице никакой симпатии, а потому лучше заберет деньги. По словам несостоявшегося жениха, все эти средства уже пошли на благотворительность.