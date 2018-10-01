Колесов рассказал, почему сентябрь занял только третье место в списке самых теплых в истории, и какая погода ждет Петербург в октябре

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-01T11:35:33+03:00

Колесов рассказал, почему сентябрь занял только занял третье место в списке самых теплых в истории и какая погода ждет Петербург в октябре. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Теплый сентябрь 2018 года поначалу сделал хорошую заявку на то, чтобы войти в историю как самый первый осенний месяц теплый за всю историю метеонаблюдений. Однако резкое «дыхание осени», пришедшее в город ближе к октябрю, не позволило состояться рекорду.

- Значительное похолодание, наступившее с 25 числа, понизило среднюю месячную температуру на два градуса, и в итоге сентябрь 2018 года стал только третьим в ряду самых теплых лет, - написал в соцсети Александр Колесов.

Главный городской синоптик посетовал, что сентябрь 2018 с 14,5 градусами пропустил вперед себя 1934-й год, тогда среднемесячная температура была в 14,6 выше ноля, и такой же далекий 1938-й год, когда по итогам первого месяца осени метеорологи зафиксировали 14,9 градусов тепла.

В интервью корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время.

- Первая половина октября будет достаточно теплой, даже чуть выше нормы. Особо сильных осадков пока также не предвидится, - пообещал петербуржцам главный городской синоптик.

Однако автомобилистам уже стоит задуматься о том, где они будут менять летнюю резину на зимнюю.

- Где-то с 20 числа в северных районах города ожидаются утренние и ночные заморозки, тогда же может выпасть и снег. Для второй половины октября это климатическая норма, - зверил Александр Колесов.