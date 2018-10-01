Как очаровать окружающих с помощью вилки и ножа

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-01T13:03:08+03:00

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Королева не только та, что примерила корону или унаследовала благородную фамилию. Хорошие манеры, воспитание и знание этикета, в том числе столового, - вот истинный показатель леди. Даже с помощью ножа и вилки можно очаровать окружающих! Не верите? А директор Австрийской высшей школы этикета Марии Буше в этом убеждена.

- Есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». У аристократов существует своя интерпретация этого высказывания: «Пообедай со мной, и я скажу, к какому роду ты относишься», - говорит Марии. - Знание столового этикета современному человеку необходимо. Неважно, где мы должны быть безупречны - на деловом ужине, свидании с любимым или на приеме у английской королевы, верно? Но откуда у нас будет знание этикета, если мы его не применяем каждый день? Это словно надеть первый раз туфли на высоких каблуках на важное мероприятие: если заранее не подготовиться, то есть риск оказаться Золушкой и потерять туфельку. Необходимо постоянно тренироваться.

В роли учителя - директор Австрийской высшей школы этикета Марии Буше.Фото: Андрей ГАШЕВ

ШКОЛА ЭТИКЕТА

Что ж, будем тренироваться. И не где-нибудь, а в самом культурном городе России. Журнал «КП-АВИА» организовал в Санкт-Петербурге «школу этикета» - мастер-класс по правилам поведения за столом. Позвали уважаемого учителя - международного эксперта по этикету, директора Австрийской высшей школы этикета Марии Буше - и высоких гостей: амбассадора «Миссис Санкт-Петербург - 2018» Наталью Кильян, ее коллегу по подиуму, финалистку конкурса «Миссис Россия - 2018» Зинаиду Максимову, а также знатоков своего дела - организатора сообщества «Фарфоровые сезоны» Евгению Фалькову и директора Санкт-Петербургского филиала турфирмы «Робинзон-Турс» Наталью Посредникову.

Повар студии Culinaryon Василий Казакевич.Фото: Андрей ГАШЕВ

Встречу назначили в уникальном месте - кулинарной студии Culinaryon. Это настоящий Диснейленд для гурманов, пространство, в котором можно воплотить различные гастрономические фантазии. Повар студии Василий Казакевич приготовил для гостей запеченную семгу и оригинально подал икру, которую любезно предоставила для нашего званого обеда компания «Русская рыба».

Эх, всем бы урокам такой «инвентарь»!Фото: Андрей ГАШЕВ

А главным украшением «урока» стала изысканная посуда Императорского фарфорового завода из серии «Сетка-блюз» с графичным узором красного цвета. Это не просто красивые тарелки и блюда, это настоящие произведения искусства. Когда такая посуда на столе, чувствуешь себя по-королевски. Вот уже и осанка стала строже, и плечи расправились, и, кажется, где-то даже зазвучала бальная музыка. А может, это просто отголоски трехсотлетней истории знаменитого петербургского фарфора?

Гордая осанка, милая улыбка, знание правил этикета – и вы королева! В том числе королева красоты.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Правильная осанка - основа элегантности! - оценила наши усилия Марии. - Никогда не наклоняйтесь и не тянитесь к еде. «Все в жизни идет к нам!» - именно так считали аристократы.

С другой стороны, не стоит отклоняться, когда официант ставит перед вами новое блюдо, - сохраняйте спокойствие! И уж тем более не тянитесь к тарелке рукой, чтобы помочь официанту расположить ее на столе. Поверьте, он и без этого справится со своей работой. Позвольте себе побыть королевой, а не хлопотливой хозяюшкой.

В красивой посуде и икра вкуснее! Особенно если есть ее по всем правилам.Фото: Андрей ГАШЕВ

ИСКУССТВО СЕРВИРОВКИ

- Большая ошибка - хранить красивую посуду в дальнем углу шкафа и доставать ее только по праздникам, - уверена Марии. - Как говорят великие, не стоит ждать лучшего момента, нужно создавать его самим.

Конечно, сервировать стол большим количеством столовых приборов, тарелок, бокалов поначалу может быть непросто.

- Не надо бояться ошибиться - все должно быть легко и естественно, - подбадривает Марии. - Ошибок в этикете не бывает. Ведь эти правила, на самом деле, были придуманы для нашего с вами удобства. К примеру, вот один из секретов: если не знаете, где на столе расположить бокал для шампанского - достаточно закрыть глаза и поставить бокал на то место, которое будет удобно вашей руке.

Не знаете, куда поставить тарелку для хлеба и масленку? Представьте, как вам самим было бы удобнее брать масло, с какой стороны подступиться к нему с ножом. Готово, масленка тут же находит свое место слева от тарелки.

Не стоит ждать лучшего момента, нужно создавать его самим!Фото: Андрей ГАШЕВ

НА ПЕРВУЮ-ВТОРУЮ ВИЛКУ РАССЧИТАЙСЬ

Труднее всего при парадной сервировке разобраться со столовыми приборами. Но и здесь есть свои простые секреты. Допустим, вы собираетесь подать к торжественному ужину устрицы, салат, затем суп, рыбу и мясо.

- Дальше всего от тарелки должны располагаться приборы для тех блюд, которые будут поданы первыми, чтобы постепенно убирать ненужные со стола.

- Приборы для морепродуктов должны располагаться справа. Там же по традиции будет лежать ложка для супа и столовые ножи.

- Вилки кладем слева в том порядке, в котором идут блюда. Для каждого своя. К примеру, для салата - маленькая, для стейка - побольше, для рыбы - та, что с «талией», или «трезубец».

- Десертные приборы располагаются сверху над тарелкой.

Вилку для рыбы легко узнать по «талии» или форме трезубца.Фото: Андрей ГАШЕВ

ЕДИМ КРАСИВО

- Научитесь разрезать стейк с помощью ножа и вилки, орудуя при этом только пальцами руки, не распиливая от плеча.

- Рыбу и мясо нужно разделять по волокнам постепенно, по маленьким кусочкам.

- Никаких локтей на столе. Руки двигаются только вперед, не надо размахивать ими как крыльями и жестикулировать, держа приборы в ладонях. Это не только не элегантно, но и опасно.

- И никакой напряженности в позе и движениях, старайтесь двигаться легче, плавнее, мягче.

Красивая посуда даже обычный обед легко превратит в светский раут.Фото: Андрей ГАШЕВ

ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕРВИРОВКА

Посуда - один из главных элементов, который задает тон всему званому обеду и превращает его в светский. Если хотите в совершенстве освоить столовый этикет - тренироваться лучше всего с использованием посуды Императорского фарфорового завода. Основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу дочери Петра Великого Елизаветы, он и сейчас олицетворяет собой высочайшее качество и утонченный вкус, сочетание роскоши и традиций.

«Шпаргалка» по правильной сервировке – сохраните на память!Фото: Андрей ГАШЕВ

КОНКРЕТНО

Как правильно сервировать стол?

Слева направо: тарелка для омовения рук, масленка с ножом, вилки - салатная, для рыбы и стейка, ложка для десерта над тарелкой, ножи - для стейка, рыбы, вилка - для устриц, ложка для супа.

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