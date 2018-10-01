В новом музее покажут неизвестные блокадные дневники

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-01T13:09:35+03:00

Концепция музея на Смольной набережной до сих пор вызывает много вопросов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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8 сентября, в День памяти жертв блокады, на Смольной набережной установили закладной камень будущего музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». В акции участвовали первые лица города - губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

У петербуржцев, особенно людей старшего поколения, появилась надежда, что наконец-то будет устранена величайшая несправедливость: в городе, пережившем блокаду, нет музея, который бы глубоко и в полном объеме рассказывал о тех страшных днях, а вся предшествующая история его создания наполнена драматическими, а порой и трагическими событиями.

ЖЕРТВА «ЛЕНИНГРАДСКОГО ДЕЛА»

27 января 1946 года, во вторую годовщину снятия блокады, в Соляном переулке открыли Музей обороны и блокады Ленинграда. Его площадь составляла сорок тысяч квадратных метров, в экспозиции насчитывалось 37 654 экспоната! Среди них были подлинные образцы вооружения Красной армии: танки, самолеты, дальнобойные орудия.

Еще до официального открытия музея в нем побывала Клементина Черчилль, вдова премьер-министра Великобритании. Госпожа Черчилль выразила восхищение подвигом ленинградцев.

Увы, пользующийся огромной популярностью музей стал еще одной жертвой печально известного «ленинградского дела»: в 1951 году его закрыли.

- Для нового партийного руководства города было неприемлемо оставлять экспозицию, в которой фигурировали имена репрессированных руководителей, - считает кандидат исторических наук Кирилл Болдовский. - Тогда же изъяли все без исключения печатные материалы, в которых они упоминались. Сохранять экспозицию в таком виде было нельзя, это вызвало бы у ленинградцев слишком много вопросов.

После того как музей в Соляном переулке закрыли, его фонды передавали в Музей истории города и в Музей Октябрьской революции. Однако в процессе переезда многие ценные экспонаты были безвозвратно утрачены.

Церемония закладки камня в основание нового комплекса. Фото: Евгений СТЕПАНОВ

В годы перестройки городская общественность настойчиво требовала, чтобы «самый ленинградский музей» был возрожден. 24 апреля 1989 года Исполком Ленсовета принял такое решение. Однако большую часть здания теперь занимали военные научно-исследовательские учреждения. Музею выделили лишь несколько помещений спортзала Ленинградской военно-моpской базы. Общая площадь - шестьсот квадратных метров.

Все последующие годы военные, несмотря на просьбы петербургских властей и общественных деятелей, наотрез отказывались освобождать помещения.

СПОРНЫЙ ПРОЕКТ

Стало понятно, что нужно строить новый музей. Первый вопрос: где? В процессе обсуждения назывались разные места, в том числе и Московский парк Победы - во время блокады здесь находился крематорий. По официальной версии, от этого проекта отказались в силу его высокой стоимости - шесть миллиардов рублей. Но цена комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который должен быть построен на Смольной набережной, - те же шесть миллиардов (два из городского бюджета, а четыре должна выделить федеральная казна).

В конец концов городские власти объявили международный конкурс, в шорт-лист которого вошли девять проектов будущего блокадного музея. Выставка отобранных проектов работала две недели, потом ее продлили еще на месяц. При этом блокадники активно участвовали в обсуждении. Жюри под председательством губернатора Георгия Полтавченко признало лучшей работу петербургских архитекторов - «Студии 44».

Это решение вызвало, скажем так, неоднозначную реакцию в обществе. Далеко не все блокадники были с ним согласны.

- Многим нашим активистам больше понравились другие проекты, - рассказал «Комсомолке» председатель Санкт-Петербургской общественной организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майор в отставке Василий Волобуев. - Но мы уважаем решение жюри.

Музей должен открыться ориентировочно в 2020 году Фото: Студия 44.

- Мнение специалистов может отличаться от мнения какой-то части общественности, - утверждает заместитель директора Центра выставочных и музейных проектов, который выступает в роли заказчика строительства нового комплекса, Милена Третьякова. - Напомню, в состав жюри входили известные профессионалы своего дела: ведущие архитекторы Петербурга и Москвы, строители, деятели культуры.

Тем не менее критика проекта не прекращается.

- Для блокадного музея надо использовать существовавшие в те страшные годы здания. Например, Левашовский хлебозавод, где выпекали блокадный хлеб, - сказала корреспонденту «Комсомолки» одна из активисток общественной организации «Охтинская дуга» Анастасия Плюто. - Кроме того, строительство вблизи Смольной набережной потребует вырубить здесь все деревья. Хотя на этом месте можно разбить прекрасный парк. Кстати, по количеству зеленых насаждений Центральный район, на территории которого хотят построить музей, занимает последнее место в городе.

Впрочем, как утверждают хорошо знакомые с проектом специалисты, это сильное преувеличение. При музее предусмотрена парковая зона. Пока эту территорию занимает «Водоканал», но к 2020 году предприятие должно передать ее городу.

«МАТРИЦА СОСТОЯНИЙ И ПЕРЕЖИВАНИЙ»

Комплекс построят на участке площадью 29 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя, в частности, мемориальные зоны, зоны временных выставок, научно-исследовательский центр, культурно-образовательный центр, театрально-концертную площадку, фондохранилище.

Как утверждают авторы проекта, они пытались создать «матрицу состояний и переживаний, позволяющую увидеть войну глазами блокадного жителя». Эта сверхзадача нашла свое отражение в организации музейного пространства. Комплекс будет состоять из ряда блоков. В середине - несколько башен, позволяющих выделить дополнительные выставочные зоны.

- В экспозиции будет представлен подробный рассказ об обороне и блокаде Ленинграда в расширенных географических и временных рамках, - говорит Милена Третьякова. - Наряду с жизнью блокированного города в нее планируется включить военные операции, события, происходившие на оккупированных территориях области, эвакуацию людей, предприятий и учреждений города, а также предвоенный период. Герои экспозиции - ленинградцы: те, кто ушел на фронт, и те, кто остался в осажденном городе. Темы экспозиции будут раскрываться через личный опыт участников событий.

По словам Третьяковой, только за последние три месяца музей получил из разных источников восемьсот предметов, в том числе шесть неизвестных прежде блокадных дневников. Центр уже заключил несколько соглашений о предоставлении экспонатов с частными коллекционерами.

Организаторы хотят, чтобы посетители увидели город глазами блокадного жителя. Фото: Студия 44.

Честно говоря, трудно сказать, сколь обоснованы опасения тех, кто считает, что экспозиция будет носить лакировочный характер.

Первоначально планировалось, что музей откроют в январе 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полного снятии блокады. Но очевидно, что к этой дате успеть не удастся. Уже прозвучал новый срок - вторая половина 2020 года.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что будет с музеем в Соляном переулке?

Сейчас этот музей закрыт на ремонт. По словам начальника отдела культурно-исторического наследия городского Комитета по культуре Юлии Филипповой, он продолжит работу как самостоятельное учреждение. А в 2019 году, когда завершится ремонт, там откроется обновленная экспозиция. В дальнейшем два музея станут партнерами.

Однако далеко не все специалисты согласны с таким подходом.

- Музей в Соляном переулке откроется на прежних крошечных площадях. Это значит, что у него по-прежнему не будет возможностей для развития: отсутствуют места для новых выставок, для нормального хранения фондов и реставрации экспонатов, - считает доктор исторических наук Юлия Кантор. - Вряд ли можно будет говорить и о насыщении экспозиции мультимедийным контентом.

По мнению Кантор, громко тиражируемый проект на Смольной набережной фактически ставит крест на «старом» музее. Между тем было бы логично дать возможность развиваться именно музею в Соляном переулке, предоставив ему здание, которое построят для комплекса. В таком случае историческая часть экспозиции осталась бы в Соляном переулке, а современная разместилась бы в новом здании.

НА ЗАМЕТКУ

- В начале октября центр намерен объявить конкурс на генерального проектировщика музейно-выставочного комплекса. В основу технического задания будет положена концепция «Студии 44», - отметил генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин. - Проектировщикам придется учитывать возобновление проработок по ближайшему соседу будущего комплекса - Орловскому тоннелю.

Напомним, решение о строительстве Орловского тоннеля, который свяжет Смольную и Свердловскую набережные, было принято в 2007 году правительством Петербурга под руководством Валентины Матвиенко. Однако через четыре года новое руководство города его отменило. Тем не менее в 2017 году Орловский тоннель вновь появился в концепции развития Петербурга на ближайшие 25 лет. Но дата начала строительства неизвестна.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Доктор исторических наук Никита ЛОМАГИН:

- Блокада - самая длительная и жертвенная битва Второй мировой. Сопротивление защитников города имело ключевое значение для страны. Оно отвлекало противника от Балтийского флота, помогало сохранить контроль над Мурманской железной дорогой, сковало многотысячную группу армий «Север» вермахта. Можно только гадать, что произошло, если бы эта сила двинулась на Москву… Но цена, которую пришлось заплатить, чрезвычайно высока.