«Пропавший» главный судмедэксперт Ленинградской области нашелся в своем кабинете

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-01T14:31:20+03:00

Арнольд Андреев заявил, что все дни работал, поэтому не мог ответить жене по телефону

Изменить размер текста: A A

Не все так очевидно, как кажется. «Пропавший» 26 сентября и.о. начальника бюро судмедэкспертизы Ленинградской области сегодня, 1 октября, нашелся в своем рабочем кабинете. Где он был все те пять дней, что его искала жена и почему не отвечал на звонки, сам Арнольд Андреев рассказал корреспонденту «КП-Петербург» по телефону.

- Что здесь комментировать? Я был на работе. Есть оперативно следственные мероприятия, о которых я не могу рассказывать даже жене, - заверил судмедэксперт.

На вопрос, почему же тогда его сотовый с 28 числа был недоступен, Арнольд Арнольдович также сослался на служебную необходимость.

- Есть помещения, в которые, когда заходишь, телефон оставляешь или отключаешь, - рассказал глава бюро судмедэкспертизы.

Андреев еще раз подчеркнул, что все пять дней никуда не выходил с работы. Со среды, 26 сентября, когда его начали искать и вплоть до сегодняшнего дня, он находился на службе, а все сообщения СМИ, в которых говорится о его пропаже, или же возможном приятном времяпрепровождении вне стен кабинета, не соответствуют действительности.

- Да, примерно так,- заявил главный судмедэксперт Ленобласти.

Напомним, ранее стало известно, что в полицию обратилась супруга Арнольда Андреева, которая заявила о пропаже. По словам женщины, ее муж ушел на работу 26 сентября и с тех пор не появлялся дома. С 28 числа сотовый мужчины стал недоступен. Жена уже стала подозревать самое страшное, однако сегодня глава областной судмедэкспертизы нашелся сам.