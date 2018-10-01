Эксперт: Поражение от «Анжи» - это неблагоприятное стечение обстоятельств

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-01T15:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье футболисты «Зенита» потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате России. В Каспийске петербуржцы со счетом 1:2 уступили переживающему, мягко говоря, не лучшие времена аутсайдеру турнира махачкалинскому «Анжи». Причем наши футболисты открыли счет в матче, а второй гол пропустили после того, как судья удалили игрока «Анжи, и соперник доигрывал матч вдесятером.

Хотя в этой встрече были и приятные для нас моменты – свой первый мяч за «Зенит» забил новобранец Клаудио Маркизо, почти тридцать минут провел на поле восстанавливающийся после травмы Александр Кокорин, который сыграл очень неплохо, неудача насторожила болельщиков нашей команды.

За комментарием «Комсомолка» обратилась к известному специалисту заслуженному тренеру России, координатору юношеских команд Академии «Зенита» Василию Костровскому.

- Василий Александрович, сильно расстроились после матча с «Анжи»?

- Ничего не скажешь, неприятный результат. Как-никак, уступили аутсайдеру. Да еще и имея в течение пятнадцати минут на одного игрока больше. У «Зенита» есть некоторый запас прочности, наши футболисты сохранили за собой лидерство в чемпионате. Предстоящий в ближайшее воскресенье в Петербурге матч с ближайшим преследователем «Краснодаром», который отстает на три очка, будет очень важным. Но как показывает опыт, судьба медалей зачастую решается не во встречах с прямыми конкурентами, а с командами из нижней части турнирной таблицы. В таких матчах терять очки нельзя.

- Но в воскресенье в Каспийске счет был, что называется, не по игре. «Зенит» явно не заслуживал поражения.

- Соглашусь. Эта неудача, скорее, неблагоприятное стечение обстоятельств. В первом тайме петербуржцы контролировали ситуацию на поле, сразу после перерыва открыли счет. Но затем ошибки полузащитника Далера Кузяева, который неудачно обработал мяч, и защитника Игоря Смольникова, который, уступив сопернику в скорости, нарушил правила в своей штрафной площадке, привели к двум голам в наши ворота.

- Некоторые эксперты сейчас акцентируют внимание на том, что «Зенит» вообще неудачно играет с «Анжи» на его поле. Вспоминают, что в прошлом сезоне именно после ничьи в Каспийске петербуржцы стали терять лидирующие позиции в турнирной таблице. Уместны ли такие параллели?

- Думаю, что нет. Каждый чемпионат страны имеет свою историю. По сравнению с предыдущим сезоном в «Зените» поменялся главный тренер, произошли некоторые изменения в составе. Это относится и к другим клубам. Потому не следует, основываясь на исторических параллелях, прогнозировать спад в игре нашей команды.