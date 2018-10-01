Участник блокадного матча Евгений Улитин: Мы уходили с поля, еле волоча ноги, но с улыбками на лицах

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-01T16:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

КРОССЫ, ГОНКИ, ИГРЫ

В феврале в Удельном парке в лютый мороз состоялось первенство Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) по лыжным гонкам, а в апреле начались массовые легкоатлетические кроссы.

21 июля Ленинград отметил Всесоюзный день физкультурника. В разных концах города прошли соревнования, физкультурные смотры. В Доме Красной армии состоялись показательные выступления гимнастов, боксеров, штангистов, мастеров рукопашного боя. 6 сентября на стадионе имени Ленина (ныне «Петровский») был проведен первый чемпионат блокадного Ленинграда по легкой атлетике, в котором участвовали 262 спортсмена. 20 сентября 1942 года - первенство города по велоспорту. Дистанция для мужчин составила десять километров, для женщин - пять.

«Минувший воскресный день в Ленинграде был на редкость солнечным. На улицах появились сотни велосипедистов. Моряки-балтийцы участвовали в гребных шлюпочных гонках. Первую тренировку провели волейболисты «Спартака»… Пятнадцать команд бойцов вышли на соревнования. Они показали свое умение преодолевать тяжелые препятствия, владеть штыком. Первое место заняла команда Красногвардейского района» - так описывал 31 мая 1942 года журналист газеты «Комсомольская правда» Борис Кудояров, которого позже наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Провела всю блокаду в Ленинграде и будущая олимпийская чемпионка по легкой атлетике (1952 год) Галина Зыбина. Она рассказывала, что в осажденном городе в жуткие голодные дни дети играли во дворах в активные спортивные игры.

БОЯЛИСЬ НЕ НАЙТИ СИЛ НА ВТОРОЙ ТАЙМ

Ну а теперь о блокадном матче. Напомним, 31 мая 1942 года встречались команды «Динамо» и, как тогда говорили, Н-ского, а на самом деле Металлического завода. Автор этой идеи точно неизвестен. По одной из версий, подготовкой спортивных мероприятий в городе занимались несколько комитетов. А когда дошло до футбола, к делу подключилось НКВД. Это ведомство курировало «Динамо».

По замыслу организаторов матч должен был иметь большое пропагандистское значение. Фашистская пропаганда утверждала, что Ленинград - город мертвых, на его улицах валяются трупы и немецкие войска не входят в него только из «соображений санитарного порядка». А потому надо было показать всему миру, что город жив! Забегая вперед, скажем, что эта задача была успешно решена.

Заметка журналиста "Комсомолки" Бориса Кудоярова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Футболистов искали повсюду. Некоторые трудились в осажденном городе, некоторые находились в эвакуации со своими предприятиями, некоторых отозвали с фронта.

- Играли на маленьком поле, большое было изрыто воронками, еще одно - засеяно овощами, - вспоминал участник блокадного матча Евгений Аркадьевич Улитин. - Зрителей было немного: в основном солдаты и офицеры, которые лечились в расположенном по соседству госпитале.

В ходе переговоров динамовцы предлагали играть два тайма по 45 минут, заводчане говорили о двух таймах по двадцать минут. В итоге играли два по тридцать минут без перерыва. Футболисты опасались, что в случае остановки уже не смогут возобновить борьбу.

В начале второго тайма начался артобстрел, но матч не прекратился. Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу «Динамо». Впрочем, так ли важен результат? В этой игре каждый гол был победным.

- Мы покидали поле в обнимку, уставшие, еле волоча ноги, но с улыбками на лицах, - рассказывал Евгений Улитин.

Трансляция матча велась и на советские, и на немецкие позиции. У наших солдат репортаж вызвал бурное ликование, а у врагов - панику и озлобление: они поняли, что нацистские пропагандисты их обманывают.

Шесть лет назад участникам блокадного матча открыли памятник.Фото: Александр ГЛУЗ

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖИЛАСЬ

- Сами футболисты, видимо, тогда и не догадывались, что участвуют в историческом матче, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» известный журналист Кирилл Набутов, его отец Виктор Набутов в блокадном поединке защищал ворота «Динамо». Вскоре динамовцы стали ездить по стране, играли в городах, где находились эвакуированные из нашего города предприятия. Радость ленинградцев при встрече с спортсменами была безмерна.

После 31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде состоялось еще несколько футбольных поединков. Один из них прошел 5 мая 1943года: на стадионе имени Ленина встречались команды «Динамо» и Балтийско-флотского экипажа. Как утверждает автор книги «Первый блокадный матч» Алексей Дунаевский, долгое время эту игру ошибочно принимали за первую в блокадном городе. Некоторые исследователи полагали, что она состоялась 6 мая 1942 года. По словам Дунаевского, в тот день температура воздуха не превышала один градус тепла, периодически шел снег. В таких условиях играть тогда было невозможно.

КСТАТИ

31 мая 2012 года на стадионе «Динамо» был открыт памятник участникам блокадного матча. Его автор - народный художник России Салават Щербаков. На памятнике выбиты фамилии всех футболистов, кто принимал участие в том легендарном поединке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Триумф и трагедия Алексея Кузнецова

Как один из руководителей блокадного Ленинграда из героя и любимчика Сталина превратился во врага народа (подробности)

В новом музее покажут неизвестные блокадные дневники

Коллекция будущего комплекса на Смольной набережной уже сейчас насчитывает восемьсот экспонатов (подробности)

Как товарищ Сталин отчитывал Жданова и Ворошилова

В августе 1941 года вождь резко пресек «самодеятельность» ленинградских властей (подробности)