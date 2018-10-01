В Петербурге мошенники «скормили» банкомату билеты банка приколов на 5 миллионов

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-01T19:39:22+03:00

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Ошибаются в банках не только люди, но и машины. Это наглядно доказали мошенники из Петербурга. Обмануть банкомат на круглую сумму? Легко! Главное, иметь под рукой «билеты банка приколов». Такие продают почти во всех книжных магазинах и отделах канцелярских товаров. Обычно, эти «купюры» используют для того, чтобы разыграть друга или родственника на 1 апреля. Ну или бросить пыль в глаза, как петербургские подростки-мажоры, кидвшие из машины «доллары» на Невском проспекте. Но кто мог предположить, что этими бумажками решат разыграть банкомат? И преступникам это удастся.

КУШ НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Фальшивки в своих банкоматах заметили сотрудники службы безопасности. При проверке работники банка заметили, что неизвестные загрузили в «машины» 5-тысячные купюры банка приколов. И не несколько штук, а сотни. Деньги аферисты закинули на несколько банковских карт, а потом через банкоматы сняли уже настоящие купюры. Когда обман раскрыли, находчивые «клиенты» уже успели сорвать куш на пять миллионов рублей.

В самом банке «Комсомолке» уже подтвердили вброс фальшивок в банкоматы. Но сразу же предупредили, что никто из клиентов банка не пострадал. А сам банк застрахован от таких случаев. Сейчас, чтобы поймать, воришек сотрудники службы безопасности обратились в полицию.

- Устройства, предназначенные для приема наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России, - пояснили «КП» в пресс-службе банка. – Никаких массовых ограничений на прием наличных не вводилось. Банк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают.

Билеты банка приколов нашли в банкоматеФото: Олег ЗОЛОТО

«АФЕРИСТЫ ОБРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ РАСТВОРОМ»

Но если преступника удалось загрузить в банкоматы билеты банка приколов, то почему этим не пользуются мошенники по всей стране. Ведь чего проще – купить фальшивки в магазине и снять себе пару миллионов рублей? Но оказалось все не так легко, как кажется на первый взгляд.

- Некоторые мошенники действительно научились заправлять в банкоматы поддельные деньги, - пояснили «Комсомолке» полицейские, ловившие таких мошенников. – Но если вы думаете, что сможете провернуть то же самое, вы ошибаетесь. Аферисты опрыскивают купюру специальным составом, чтобы химический анализатор банкомата принял куклу за подлинную банкноту. Его состав мы не будем раскрывать, чтобы не помогать будущим преступникам.

С такими вбросами фальшивок банки, казалось, уже давно должны были разобраться. Ведь это не первый подобный случай. Но, по словам экспертов, аферисты тоже не сидят сложа руки и каждый раз совершенствуют способы обмана.

- Те, кто обязан следить за безопасностью банкоматов, не всегда успевают за мошенниками, которые совершенствуют свои знания, - пояснил «КП» ветеран МВД Евгений Черноусов. – Это постоянная гонка мошенников и службы безопасности. Сотрудникам службы безопасности нужно своевременно реагировать на уязвимости в безопасности, чтобы избежать подобного.

Мошенники научились обманывать банкоматыФото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНКОМАТ ВЫДАЛ ФАЛЬШИВКУ

Но если сейчас мошенники и не навредили клиентам банка благодаря оперативной работе сотрудников службы безопасности, то раньше бывали случаи, когда банкомат выдавал людям фальшивки. В Петербурге, например, такая история была с пенсионеркой-блокадницей в 2011 году. 78-летняя Галина Воронина сняла со своего счета 40 тысяч рублей. И всю сумму, по словам старушки, ей выдали купюрами банка приколов. Но доказать свою правоту несчастная пенсионерка так и не смогла. В полиции ее назвали фантазеркой, а из банка пришел ответ, что они никак не могли выдать фальшивки. Но ведь если банкомат принимает поддельные купюры, то вполне может и выдать их. «Комсомолка» решила выяснить, как обезопасить себя от таких случаев:

1) Когда снимаете деньги в банкомате, внимательно осмотрите купюры прямо возле терминала.

2) Не выбрасывайте чек, который вам выдал банкомат. Это поможет вам доказать, что вы действительно сняли деньги с карты.

3) Если вы все-таки получили фальшивку, не убирайте полученные купюры в карман. Сразу же вызывайте сотрудников полиции и привлекайте в свидетели прохожих.

4) Доказать снятие фальшивок вам помогут и камеры видеонаблюдения, установленные в банкоматах. Изъять записи вам помогут сотрудники полиции, нужно обязательно прописать этот пункт в своем заявлении.