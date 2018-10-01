Как вовремя «поймать» рак и остановить его развитие

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-01T18:43:03+03:00

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Несмотря на то, что рак по-прежнему считается одним из самых страшных заболеваний, в его лечении произошел настоящий прорыв. Сегодня с онкологией успешно борются не только на начальных стадиях, но и на последних, включая третью и четвертую, когда болезнь зашла достаточно далеко. Сейчас таким пациентам нередко продлевают жизнь не на несколько месяцев, как раньше, а на несколько лет, а то и десятилетий. И это может быть вполне полноценная жизнь. В чем причина таких успехов, и как современная наука ищет лекарство от рака, мы узнали у доктора медицинских наук, профессора РАН, заместителя директора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова ДЗМ», врача-онколога Людмилы Жуковой.

- Людмила Григорьевна, можно ли сегодня предотвратить непоправимый исход онкозаболеваний?

- Ответ в общественном сознании уже превратился в «общее место». Но от этого он не перестал быть правильным: для сохранения своего здоровья и жизни надо не курить, избегать избыточного пребывания на солнце, не злоупотреблять алкоголем, поддерживать нормальную массу тела и уровень физической активности! Проконсультироваться с врачом о вакцинации от ВПЧ - вируса папилломы человека (для девочек) и вируса гепатита В (для всех)! Трудно принять эти рекомендации именно потому, что они очень простые. Но статистика такова: среди курящих людей тех, кому пришлось встретиться с опухолью, гораздо больше, чем среди некурящих. Это риск, повышенный в десятки раз.

Еще пример - смена модной «благородной бледности» на культ «бронзовой кожи» привела в XX веке к росту заболеваемости меланомой (одно из самых смертельных злокачественных новообразований кожи) примерно на 3000 процентов.

Исход болезни зависит во многом и оттого, насколько рано она будет выявлена, поэтому необходима регулярная диагностика в соответствии с полом и возрастом. Например, при прохождении диспансеризации шанс на раннее выявление онкологического заболевания будет выше, чем без нее. А при первых признаках неблагополучия, не откладывая, обращайтесь к врачу!

- Есть ли новые методы терапии, и какой из них наиболее эффективный?

- Онкология бурно развивается, но она опирается на три основные методики: хирургия, лучевая терапия, системная лекарственная терапия. Первые два метода остаются базой в лечении большинства новообразований на ранних стадиях, так как обладают мощным воздействием на опухоль. Но как только она дает метастазы, за ними уже не может угнаться ни нож хирурга, ни ионизирующий луч. Здесь в дело вступает лекарственное лечение. Потенциально, где бы ни находилась опухолевая клетка, ее должно настигнуть лекарство, попавшее в организм. Вопрос в том, как сделать эту терапию более эффективной и безопасной?

Современная онкология дает шанс на излечение того, что считалось смертельным еще 15-20 лет назад. Если излечения добиться не удается, мы получаем возможность контролировать болезнь в течение многих лет. Появились новые эффективные медицинские технологии: таргетная терапия (использование препаратов, блокирующих определенные пути стимуляции опухолевой клетки) - как в виде малых молекул, проникающих внутрь клетки, так и антител к конкретной мишени на поверхности опухолевой клетки, иммунотерапия (препараты, активирующие собственный иммунитет для борьбы с опухолью). Но пока нет ответа на вопрос: какая из имеющихся методик лучше? Главное - это грамотный врач-онколог, эффективно эти методики применяющий.

- Удастся ли ученым, фармакологам, врачам найти максимально эффективное лекарство от рака? Как вообще идет работа в этом направлении?

- Суперсовременные методы лечения создаются сегодня и в России: одной из фармацевтических компаний разработан и проходит клинические испытания препарат для иммунотерапии, относящийся к классу ингибиторов контрольных точек иммунитета. Простыми словами, лекарство, которое позволит организму успешно использовать систему распознавания «свой-чужой», не позволяющую опухоли прикидываться нормальной клеткой.

Также идут клинические испытания иммунотерапии следующего уровня, разработанной в стенах той же компании, - искусственно модифицированных клеток иммунной системы (CAR-Т клеток), обладающих потрясающей результативностью при лечении некоторых злокачественных опухолей крови.

- Российские врачи и пациенты сталкиваются с проблемой замены зарубежных препаратов на отечественные - более дешевые, но менее эффективные.

- Страна происхождения - не определяющий фактор. Препарат должен быть в первую очередь эффективным! А цена рассматривается как аргумент только при доказанном качестве. Если отечественный препарат произведен с пониманием того, что ему надо будет выдержать конкуренцию по правилам, принятым в развитых странах мира, то этот препарат, скорее всего, будет столь же эффективен и безопасен, как и препараты, произведенные за рубежом. И этому в отечественной науке уже сейчас есть доказательства.

Подробнее о современных методиках лечения рака читайте в нашем проекте «Наука против рака».