Как отличить обычную осеннюю хандру от депрессии? Как справиться с кризисом в отношениях? И как не сгореть на работе?
Вообще, эксперты говорят, что максимальное число контактов, на которые рассчитана наша психика – 300 человек. Это за всю жизнь. И чтобы не свихнуться, надо выкинуть телефон и удалиться из соцсетей. Но есть менее радикальные способы
Здоровый разговор с Михаилом Исуповым и Марианной ГольбергФото: Андрей ГАШЕВ
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ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Осенняя хандра, очей очарованье
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