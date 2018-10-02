СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T12:37:01+03:00

Как отличить обычную осеннюю хандру от депрессии? Как справиться с кризисом в отношениях? И как не сгореть на работе?

Вообще, эксперты говорят, что максимальное число контактов, на которые рассчитана наша психика – 300 человек. Это за всю жизнь. И чтобы не свихнуться, надо выкинуть телефон и удалиться из соцсетей. Но есть менее радикальные способы