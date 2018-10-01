Ольге Бузовой за обман спонсоров разыгранного "Мерседеса" грозит шесть лет тюрьмы

1 Окт. 23:20 2018-10-01T23:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Десятки блогеров обвинили Ольгу Бузову в мошенничестве. Знаменитая певица и королева "Инстаграма" с почти 14 миллионами подписчиков то и дело на своей странице в соцсети обещает крутые и реальные подарки: айфоны, деньги и даже "Мерседес".

Вот он-то и может отправить Бузову на скамью подсудимых и наказать на шесть лет лишения свободы. Дело в том, что певица с 13 с лишним миллионами подписчиков на своей странице объявила конкурс - так называемый "гив". Бузова обещала подарить "Мерседес" одному из фанатов. Надо только подписаться на всех спонсоров этого "гива", и машина достанется счастливчику. А спонсорам за сотни тысяч рублей обещали живых реальных подписчиков.

"Гив" Бузова якобы разыграла, "Мерседес" получила некая Люба ее в прямом эфире выбрали генератором случайных чисел. А вот спонсоры, заплатившие за участие в "гиве" по сто тысяч рублей за сто тысяч обещанных подписчиков, не получили ничего. Жертвы розыгрыша, который Ольга рекламировала на своей станице, обратились за помощью к адвокату и правозащитнику Екатерине Гордон.

- Когда мы поняли, что нас обманывают, никакие подписчики не идут, мы пошли к организаторам. Они сначала нас игнорировали, потом начали нас посылать в Йошкар-Олу, а потом совсем пропали, - рассказывают обманутые предприниматели на пресс-конференции НСН, посвященной махинациям в соцсетях.

По словам спонсоров, с первых же секунд в их аккаунты вроде бы начали приходить подписчки. Но это были боты, несуществующие аккаунты - из Африки и Казахстана.

В итоге жертвами "гива" Бузовой стали более сорока спонсоров, отдавших по сто тысяч рублей организаторам.

- Если есть конкретный купленный "Мерседес", если есть документы на него, если есть девушка, которая получила его... Вот если мы их найдем, то, по крайней мере, снимем определенную часть ответственности с Оли, которая подарила этот "Мерседес", - рассказывает Гордон.

Проще говоря, если "Мерседеса" нет, то действия Бузовой и организаторов будут расценены как мошенничество, и это уголовное дело. Если автомобиль есть, или хотя бы будет, то вместо статьи "мошенничество" может быть возбуждено дело о "необоснованном обогащении". В полицию Гордон от имени своих клиентов идет уже в среду 2 октября.