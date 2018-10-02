2018-10-02T11:53:09+03:00
Звезды

Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда пойдет на свидание за деньги

Деньги пойдут на поддержку ночлежек в Петербурге
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда согласилась сходить на свидание с любым поклонником ради благотворительности.Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда согласилась сходить на свидание с любым поклонником ради благотворительности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Петербургская светская львица Матильда Шнурова согласилась встретиться с одним из своих поклонников за деньги. Стартовая цена свидания с бывшей женой лидера группы Ленинград - 10 тысяч рублей, но нашлись и те, кто готов за час с Матильдой заплатить и в пять раз больше. Кто же станет тем самым единственным счастливчиком, который проведет вечер с бизнесвумен, станет известно по окончании благотворительной акции - через 6 дней.

- Эта встреча - ради милосердия, так акция и называется, - пояснили организаторы акции. - Разыгрываются несколько лотов - свиданий со звездами, и Матильда Шнурова одна из тех, кто согласилась поучаствовать.

Вырученные деньги будут направлены в реабилитационный приют для бездомных людей благотворительной организации «Ночлежка».

- Проект помогает конвертировать свою известность в помощь другим, - добавила Матильда Шнурова. - С удовольствием приглашу на обед или ужин, поговорим о бизнесе, о жизни, о чем угодно, можем позаниматься вместе в «Айседоре», погулять по Питеру.

Сегодня за встречу со Шнуровой один из участников акции предложил выложить 50 тысяч рублей. И это, кстати, копейки по сравнению с тем, сколько готовы платить поклонники за личные встречи с любимыми актерами.

- В среднем за встречу с такими селебрети ставка доходит до 300 тысяч рублей, - пояснили "КП - Петербург" организаторы торгов. – Рекордная сумма, которую удалось собрать, составила 2 миллиона 100 тысяч рублей в пользу приюта для животных. Тогда разыгрывалась встреча с актрисой Анной Чиповской.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24