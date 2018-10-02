2018-10-02T15:50:35+03:00
Общество

Зима близко: 293 петербуржца пожаловались на холод в квартирах

Такую статистику привел жилищный комитет за сутки с 1 по 2 октября 2018 года
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Петербуржцы продолжают жаловаться на холод в квартирах.Петербуржцы продолжают жаловаться на холод в квартирах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За окном ни солнца, ни голубого неба, ветер и дожди. Как же приятно греться дома. Официально отопительный сезон в Петербурге начался 28 сентября 2018 года, но где-то тепло дали еще раньше, не считая периодических протапливаний.

Но жильцы некоторых домов жалуются, что у них до сих пор ледяные батареи. Районные администрации открыли горячие линии, которые собирают обращения на холод в помещениях.

В сутки фиксируется около 300 обращений. К примеру, за сутки с 1 по 2 октября линия приняла 293 обращения, отметили в жилищном комитете.

Операторы горячей линии передают информацию в соответствующие ведомства, чтобы те разобрались, в чем дело.

- Ко 2 октября выполнено подключение почти все дома. Только 13 жилых домов из-за текущего ремонта остаются без тепла, но и их скоро подключат. В масштабе города это число составляет меньше половины процента, - пояснили в пресс-службе жилищного комитета.

Работу линии курирует жилищный комитет, а за то, чтобы тепло не доходило до дома, отвечает комитет энергетики, а за теплые батареи в доме - собственник здания. Если он плохо относится к своим обязанностям, не устраняет неполадки в срок, то в дело вступают жилищный комитет и администрации районов.

- В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Нужно смотреть, по какой причине тепло не поступает в квартиру, а после этого обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, если речь идет о жилом здании, или в администрацию учреждения, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» в пресс-службе комитета по энергетики.

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