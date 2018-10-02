2018-10-02T13:03:12+03:00
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Депутат предложил ограничить скорость в Петербурге до 30 километров в час

Эксперимент планируют провести на самых аварийных участках дорог в городе
Петр КИБЕР
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Депутат предложил ограничить скорость в Петербурге до 40 и 30 километров в час.Депутат предложил ограничить скорость в Петербурге до 40 и 30 километров в час.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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В Петербурге могут ограничить максимальную скорость движения. Если будет принято предложение депутата ЗакСа Алексея Цивилева, то ездить по городу можно будет не быстрее 40, а кое где и всего 30 километров в час. Пока инициатива носит экспериментальный характер.

- В России смертность на дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч, тогда как, например, в Дании этот показатель - 2,7, а в Германии - 3,9, - приводит слова народного избранника его пресс-служба.

Именно высокие показатели смертности стали одной из главных причин, по которой депутат решил провести в Петербурге эксперимент. На заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, в которой принял участие и Цивилев, было предложено ввести ограничения до 40 и 30 километров в час на аварийно-опасных участках городских дорог.

- Снижение скорости движения в городах - мировая практика, - заявил парламентарий.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность гибели взрослого человека, сбитого машиной на скорости 50 километров в час, составляет менее 20 процентов. И почти 60 процентов, если автомобиль «гнал» 80 километров в час.

А учитывая, что в России по городу официально разрешено ездить 60 километров в час, и не действует наказание за превышение этого порога на 20 километров в час, то получаются те самые, крайне опасные цифры «80» на спидометре.

Сейчас городские власти обеспокоены ростом смертности и травмируемости подростков на дорогах. И снижение разрешенной скорости в городской черте могли бы серьезно снизить этот показатель.

Эксперимент планируют провести на самых аварийных участках дорог в городе

В Петербурге могут ограничить максимальную скорость движения. Если будет принято предложение депутата ЗакСа Алексея Цивилева, то ездить по городу можно будет не быстрее 40, а кое где и всего 30 километров в час. Пока инициатива носит экспериментальный характер.

- В России смертность на дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч, тогда как, например, в Дании этот показатель - 2,7, а в Германии - 3,9, - приводит слова народного избранника его пресс-служба.

Именно высокие показатели смертности стали одной из главных причин, по которой депутат решил провести в Петербурге эксперимент. На заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, в которой принял участие и Цивилев, было предложено ввести ограничения до 40 и 30 километров в час на аварийно-опасных участках городских дорог.

- Снижение скорости движения в городах - мировая практика, - заявил парламентарий.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность гибели взрослого человека, сбитого машиной на скорости 50 километров в час, составляет менее 20 процентов. И почти 60 процентов, если автомобиль «гнал» 80 километров в час.

А учитывая, что в России по городу официально разрешено ездить 60 километров в час, и не действует наказание за превышение этого порога на 20 километров в час, то получаются те самые, крайне опасные цифры «80» на спидометре.

Сейчас городские власти обеспокоены ростом смертности и травмируемости подростков на дорогах. И снижение разрешенной скорости в городской черте могли бы серьезно снизить этот показатель.

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