Петергоф остался без трамвая: конкурс на выбор инвестора не состоялся

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-02T16:29:01+03:00

В Смольном обещают объявить его еще раз

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Конкурс на выбор партнера для строительства скоростного трамвая в Петергоф Смольный объявил в апреле. Условия были озвучены такие: общая стоимость проекта 14,4 миллиарда рублей, срок эксплуатации - 30 лет. Реализация в два этапа: сначала за четыре года протянуть шесть километров рельс от метро до «Балтийской жемчужины», затем еще за три года соединить этот жилой комплекс с Петергофом (еще 14,2 километра).

Спустя два месяца – в первых числах июня – стало известно: на конкурс в рамках его первого этапа заявились пять компаний. Но на финишную прямую из них не вышел никто.

- По результатам проведения конкурсных процедур конкурс признан несостоявшимся, - резюмировали в комитете по инвестициям.

В ведомстве разводят руками: понятно, что инвесторы хотят денег, но сверхприбылей Смольный им пообещать не может.

- Допускаю, что некоторые инвесторы, прошедшие отборочный тур, при подготовке финансовых предложений и более детальном анализе экономики проекта, могли пересмотреть вопрос прибыльности участия, -говорит глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. - Крупные компании и финансовые организации привыкли работать с проектами, обладающими более высокой доходностью. Но в данном случае город не готов предложить сверхприбыли по этому проекту в ущерб бюджету. Мы считаем, что стоимость проекта в 14,4 млрд руб. достаточна для его реализации.

Чиновница отметила, что эта стоимость была согласована всеми профильными ведомствами. И добавила, что у инвесторов могли быть и другие причины отказа.

- Крупные игроки концессионного рынка могли сосредоточиться на других «финансовоемких» конкурсах, - говорит Бабюк.

Но отказываться от проекта, который в Смольном называют значимым и востребованным, городские власти не собираются. Комитет по инвестициям планирует объявить новый конкурс, изменив требования к участникам так, чтобы сделать предложения могли больше инвесторов.

- Сейчас требования были достаточно строгими, - говорит Бабюк. – Необходимо было иметь опыт строительства трамвайной инфраструктуры не менее 3 миллиардов рублей или опыт автодорожного строительства в размере не менее 20 миллиардов рублей.

Напомним, что первый в России концессионный проект в сфере общественного транспорта сейчас также реализуют в Петербурге, в Красногвардейском районе. Трамвай Чижик уже бегает по частично реконструированной трассе, а концессионер - продолжает работы. Впрочем, на этот конкурс Транспортная концессионная компания не заявилась.