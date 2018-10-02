АО «Ростерминалуголь»: наш главный капитал - это люди

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-02T17:19:33+03:00

В год двухсотлетия охраны труда в России «Комсомольская правда в Петербурге» побывала на крупнейшем в европейской части страны специализированном угольном терминале и узнала, как там заботятся о сотрудниках

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Я поднимался по металличе­ской лестнице. Ступеньки слегка звенели в такт шагам, светоо­тражатели на оранжево-синей куртке ловили редкие осенние солнечные лучи, а белая каска сжимала голову.

- Безопасность превыше всего! - улыбнулся мой новоиспеченный коллега и постучал по пластику.

На высоте - этаж так с пятый - огромные ковши крутились и за­черпывали уголь, горы которого возвышались под ногами и про­стирались на десятки метров во­круг. Зрелище монументальное.

Тут-то я и понял советских про­изводственных корреспондентов, воспевавших заводы и трудяг, чьи фартуки почернели от ко­поти и пота, а руки покрылись мозолями.

Правда, к сегодняшнему дню рабочие давно расстались с ло­патами. Да и «роба» сейчас вы­глядит совсем иначе - вот и из ка­бины наверху выглянул мужчина в современной спецовке с аккурат­но выглаженным воротничком. Сотрудники подобных предпри­ятий сегодня - это дипломирован­ные специалисты, уважаемые и востребованные. Как проходит их трудовой день, узнал корреспон­дент «КП», на несколько часов ставший работником угольного терминала «Ростерминалуголь», входящего в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая пор­товая компания».

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА

На работу сотрудники добирают­ся на комфортабельных автобусах компании из Вистино, Усть-Луги и Кингисеппа. Но вход на предпри­ятие - через пропускной пункт. Я приложил карточку, однако турни­кет не сдвинулся с места. Увидев мое смятение, охранник указал на стену. Небольшая белая коро­бочка призывала сделать выдох. Загорелся зеленый огонек, и я очутился на терминале. Это был алкотестер. С горячительными на­питками тут строго. Ведь нетрез­вый сотрудник может не только получить серьезную травму, но и стать причиной остановки про­изводства, которое, между про­чим, работает круглосуточно - от­ечественный уголь очень ждут по всему миру. Переодевшись, я отправился в медпункт: каждый день смена проходит плановый медосмотр.

- Жалобы есть? Нет... Да у вас же давление низкое! Не завтрака­ли? - заботливо спросила фельд- шер Татьяна Шовкань, которая знает всех тружеников терминала лично.

Кстати, если при входе на ра­боту алкотестер зажжет красную лампочку, здесь же, в медпункте, сотруднику проведут повторную проверку промилле. Но такого уже давно не было, ведь выпившего не только не допустят до работы - его попросту могут уволить.

По словам Татьяны Гавриловны, приходят обычно с простудой, на­сморком. Производственных травм она и не припомнит.

- Нет пьяных - нет и травматизма. Да и я так давно ребят знаю, что по глазам вижу, кто приболел, - по­делилась медик.

Затем планерка. Я сел за парту среди коренастых рабочих и стал ждать указаний начальника смены.

- Два часа на техническое обслу­живание. Потом выгружаем состав и заполняем судно, - наметил он план работ.

Фельдшер знает всех сотрудников в лицоФото: Александр ГЛУЗ

ГЛАЗА И УШИ ТЕРМИНАЛА

Меня отправили к вагоноопроки­дывателю. Этот механизм разра­ботан специально для того, чтобы одновременно опустошать по два вагона с углем за один переворот - менее трех минут. Груз ссыпался в бункер, откуда по конвейеру от­правлялся на склад для погрузки на судно. Управлял этим чудом техни­ки всего один человек. Он сидел в кабинете на втором этаже станции разгрузки вагонов и контролиро­вал работу оборудования через панорамное стекло и несколько экранов.

Отсюда информация попадает на центральный пульт управления. Дисплеи со схемами на стенах, мо­ниторы в ряд на столе - здесь нахо­дятся глаза терминала. В распоря­жении двух сотрудников целых 150 камер и большая красная кнопка. При необходимости одно касание обесточит все: от вентилятора до судопогрузочной машины.

- Чтобы запустить погрузку или выгрузку угля, спроектировать маршрут, достаточно нажать кноп­ку. Процесс полностью автомати­зирован. Человек следит и при необходимости обслуживает спе­циализированное оборудование, - поделился оператор Владимир Фокин.

Кем бы вы ни работали: офисным клерком, министром или морепла­вателем - без обеда не обойтись. Кормят на «Ростерминалугле» на славу: наесться можно и за сто рублей. Но и это не все прелести трудовых будней.

- Сейчас смена кончится, и в сауну пойдем. Куда ехать? Она рядом с раздевалкой! - объясни­ли мне. Парятся на «Ростерминал- угле» регулярно. Говорят, нет лучше способа восстановить силы после рабочей смены. Да и для сердца полезно.

Центральный пульт управления - с него оператор может в любой момент запустить новый маршрут или остановить все оборудование терминалаФото: Александр ГЛУЗ

КОМПЕТЕНТНО

Инженер по охране труда и промышленной безопасности АО «Ростерминалуголь» Алексей ШАТЬКО:

- На терминале соблюдаются правила промышленной безопас­ности и охраны труда, установленные российским Трудовым кодек­сом и международными стандартами. Ведь наш главный капитал -вовсе не техника. Это люди.

СПРАВКА

АО «Ростерминалуголь» - со­временный угольный терминал, построенный с применением но­вейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высоко­технологичного оборудования. Входит в состав угольного порто­вого холдинга ООО «Управляющая портовая компания».

АО «Ростерминалуголь» прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предпри­ятия требованиям международ­ных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; ISO 14001:2004 «Системы экологического ме­неджмента. Требования и руко­водство по применению», область сертификации - «Перевалка гру­зов в морском порту» и OHSAS 18001:2007 «Системы менедж- мента профессионального здо­ровья и безопасности», при сер­тификации по которому учтены требования нового международ­ного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

Наличие сертифицирован­ной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и ин­весторов.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

В апреле 2018 года АО «Ростерминалуголь» вновь признали луч­шим в охране труда среди организаций производственной сферы в Кингисеппском районе. Кроме того, крупнейший в европейской части России угольный терминал занял второе место во всей Ле­нинградской области.

Такой рейтинг составили на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию условий и охраны труда «Успех и безопасность», кото­рый ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2017 году в конкурсе участвовало свыше 11,5 тысячи российских предприятий.