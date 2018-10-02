АО «Ростерминалуголь»: наш главный капитал - это люди
Я поднимался по металлической лестнице. Ступеньки слегка звенели в такт шагам, светоотражатели на оранжево-синей куртке ловили редкие осенние солнечные лучи, а белая каска сжимала голову.
- Безопасность превыше всего! - улыбнулся мой новоиспеченный коллега и постучал по пластику.
На высоте - этаж так с пятый - огромные ковши крутились и зачерпывали уголь, горы которого возвышались под ногами и простирались на десятки метров вокруг. Зрелище монументальное.
Тут-то я и понял советских производственных корреспондентов, воспевавших заводы и трудяг, чьи фартуки почернели от копоти и пота, а руки покрылись мозолями.
Правда, к сегодняшнему дню рабочие давно расстались с лопатами. Да и «роба» сейчас выглядит совсем иначе - вот и из кабины наверху выглянул мужчина в современной спецовке с аккуратно выглаженным воротничком. Сотрудники подобных предприятий сегодня - это дипломированные специалисты, уважаемые и востребованные. Как проходит их трудовой день, узнал корреспондент «КП», на несколько часов ставший работником угольного терминала «Ростерминалуголь», входящего в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания».
.Фото: Александр ГЛУЗ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА
На работу сотрудники добираются на комфортабельных автобусах компании из Вистино, Усть-Луги и Кингисеппа. Но вход на предприятие - через пропускной пункт. Я приложил карточку, однако турникет не сдвинулся с места. Увидев мое смятение, охранник указал на стену. Небольшая белая коробочка призывала сделать выдох. Загорелся зеленый огонек, и я очутился на терминале. Это был алкотестер. С горячительными напитками тут строго. Ведь нетрезвый сотрудник может не только получить серьезную травму, но и стать причиной остановки производства, которое, между прочим, работает круглосуточно - отечественный уголь очень ждут по всему миру. Переодевшись, я отправился в медпункт: каждый день смена проходит плановый медосмотр.
- Жалобы есть? Нет... Да у вас же давление низкое! Не завтракали? - заботливо спросила фельд- шер Татьяна Шовкань, которая знает всех тружеников терминала лично.
Кстати, если при входе на работу алкотестер зажжет красную лампочку, здесь же, в медпункте, сотруднику проведут повторную проверку промилле. Но такого уже давно не было, ведь выпившего не только не допустят до работы - его попросту могут уволить.
По словам Татьяны Гавриловны, приходят обычно с простудой, насморком. Производственных травм она и не припомнит.
- Нет пьяных - нет и травматизма. Да и я так давно ребят знаю, что по глазам вижу, кто приболел, - поделилась медик.
Затем планерка. Я сел за парту среди коренастых рабочих и стал ждать указаний начальника смены.
- Два часа на техническое обслуживание. Потом выгружаем состав и заполняем судно, - наметил он план работ.
Фельдшер знает всех сотрудников в лицоФото: Александр ГЛУЗ
ГЛАЗА И УШИ ТЕРМИНАЛА
Меня отправили к вагоноопрокидывателю. Этот механизм разработан специально для того, чтобы одновременно опустошать по два вагона с углем за один переворот - менее трех минут. Груз ссыпался в бункер, откуда по конвейеру отправлялся на склад для погрузки на судно. Управлял этим чудом техники всего один человек. Он сидел в кабинете на втором этаже станции разгрузки вагонов и контролировал работу оборудования через панорамное стекло и несколько экранов.
Отсюда информация попадает на центральный пульт управления. Дисплеи со схемами на стенах, мониторы в ряд на столе - здесь находятся глаза терминала. В распоряжении двух сотрудников целых 150 камер и большая красная кнопка. При необходимости одно касание обесточит все: от вентилятора до судопогрузочной машины.
- Чтобы запустить погрузку или выгрузку угля, спроектировать маршрут, достаточно нажать кнопку. Процесс полностью автоматизирован. Человек следит и при необходимости обслуживает специализированное оборудование, - поделился оператор Владимир Фокин.
Кем бы вы ни работали: офисным клерком, министром или мореплавателем - без обеда не обойтись. Кормят на «Ростерминалугле» на славу: наесться можно и за сто рублей. Но и это не все прелести трудовых будней.
- Сейчас смена кончится, и в сауну пойдем. Куда ехать? Она рядом с раздевалкой! - объяснили мне. Парятся на «Ростерминал- угле» регулярно. Говорят, нет лучше способа восстановить силы после рабочей смены. Да и для сердца полезно.
Центральный пульт управления - с него оператор может в любой момент запустить новый маршрут или остановить все оборудование терминалаФото: Александр ГЛУЗ
КОМПЕТЕНТНО
Инженер по охране труда и промышленной безопасности АО «Ростерминалуголь» Алексей ШАТЬКО:
- На терминале соблюдаются правила промышленной безопасности и охраны труда, установленные российским Трудовым кодексом и международными стандартами. Ведь наш главный капитал -вовсе не техника. Это люди.
СПРАВКА
АО «Ростерминалуголь» - современный угольный терминал, построенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания».
АО «Ростерминалуголь» прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», область сертификации - «Перевалка грузов в морском порту» и OHSAS 18001:2007 «Системы менедж- мента профессионального здоровья и безопасности», при сертификации по которому учтены требования нового международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».
Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов.
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
В апреле 2018 года АО «Ростерминалуголь» вновь признали лучшим в охране труда среди организаций производственной сферы в Кингисеппском районе. Кроме того, крупнейший в европейской части России угольный терминал занял второе место во всей Ленинградской области.
Такой рейтинг составили на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию условий и охраны труда «Успех и безопасность», который ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2017 году в конкурсе участвовало свыше 11,5 тысячи российских предприятий.