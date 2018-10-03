Адаптивная мода: Tommy Hilfiger поддержит проект петербургских студенток

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-03T10:51:41+03:00

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Не каждому модельеру так повезет, что о его работе вмиг узнает весь мир. Пройдут годы, прежде чем его имя где-то засветится. Можно сказать, что двум петербургским студенткам Полине Андреевой и Валерии Кудриной улыбнулась удача. Всемирно известный бренд Tommy Hilfiger обратил внимание на их проект - одежду для людей-колясочников.

- Нам эта идея пришла в голову во время визита в интернат для детей с физическими и ментальными отклонениями в Павловске, куда мы устроились волонтерами, - рассказывает Полина.

Студентки много общались с подопечными интерната и заметили, что детям, прикованным к инвалидным коляскам, очень неудобно пользоваться обычной одеждой, потому что она сковывает движения, застежки неудобные, да и надеть или снять ее без посторонней помощи непросто. Специальные костюмы для инвалидов стоят дорого и не каждому по карману, поэтому волонтеры-дизайнеры и взялись решить эту проблему своими силами. Съездили в интернат, пообщались с ребятами-колясочниками и попросили их нарисовать эскизы будущих костюмов, а затем воплотили их в жизнь.

- Первую детскую коллекцию мы подарили девочкам на коляске из интерната в Павловске: два платья и комплект из блузы и юбки, созданные специально для них, - рассказала Полина.

Полина Андреева и Валерия Кудрина.

Подарок вручали не сразу, а как бы поэтапно: сначала показывали их рисунок, потом эскиз, потом уже отдавали само изделие.

- Это были самые искренние эмоции, самые искренние улыбки. Для нас это самый главный результат, - рассказала Валерия.

Чтобы набраться опыта и развить свой проект, девушки стали участвовать в разных социально ориентированных конкурсах и проектах. На одном из таких мероприятий их труды заметили представители бренда Tommy Hilfiger, которые организовали конкурс Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge.

- Мы оформили иллюстративную часть заявки в виде модного журнала, который целиком был посвящен нашему проекту, туда мы включили фотоматериалы и всю информацию, - объяснила Полина.

Бренд отметил, что идея отличная, тем более не так давно под его эгидой вышла коллекция адаптивной одежды, поэтому понятно его внимание к одежде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Возможно, это позволит Валерии и Полине найти инвесторов, которые помогут наладить производство костюмов и открыть интернет-магазин.

На создание одного образа может уйти от недели до месяца.

На создание одного образа может уйти от недели до месяца: нужно найти источники вдохновения, создать эскизы, выбрать материалы и фурнитуру, разработать лекала, а дальше идут многочисленные примерки во время пошива. Сейчас уже готовы пять образов - один мужской и четыре женских.

- Пока проектом мы занимаемся вдвоем с Полиной, - заметила Валерия. - Но нужна команда: SMM- и PR-менеджер, конструктор и технолог швейного производства. Так что, если кто-то захочет присоединиться к нашему доброму делу, будем только рады.