Лучших управленцев выпустили в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-03T14:22:18+03:00

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Сто девятнадцать молодых HR-менеджеров, маркетологов, специалистов по финансам из разных отраслей города собрались в Таврическом дворце. В торжественной обстановке они получили дипломы Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации. И это только выпускники этого года.

Всего за двадцать лет существования программы подготовку прошли более пяти тысяч топ-менеджеров города. Организует обучение специалистов образовательное учреждение дополнительного профессионального образования – Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр. Он берет под свое крыло руководителей высшего и среднего звена крупнейших компаний. Среди них, «Силовые машины», «Арсенал», «Электроприбор», «УниверсалМаш», «Нева-Ферррит», «Каравай» и многие другие предприятия и организации.

Многие из выпускников сейчас уже не представляют, как раньше работали без полученных знаний.

- В медицинских вузах такой информации не получишь, - делится впечатлениями староста группы «Менеджмент в здравоохранении» Родион Осешнюк. - Это дополнительное непрофильное образование, которое просто необходимо современным врачам и управленцам в здравоохранении.

Состоялся единый выпуск Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Фото: Святослав ПЕТРОВ

Обучение за счет государства длилось ровно год. Лекции и семинары проходили на базе пяти ведущих университетов Санкт-Петербурга: СПбГУ, СПбПУ, СПбУТУиЭ, СПбГЭУ, филиала Высшей школы экономики. Обкатывают студенты изученный материал во время стажировки на профильных предприятиях. Кому-то выпадает шанс пройти ее не только в России, но и за рубежом. Программа работает в тесном партнерстве с такими странами как Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Япония, Китай.

Как сообщают в ресурсном центре, акцент ставится на изучении иностранных языков и налаживании диалога между властью и бизнес-сообществом.

Директор учреждения Тимур Дьячков пристально следит за успехами участников программы. Он лично вручал на церемонии дипломы победителям ежегодной межвузовской деловой игры «Бизнес и власть».

Отметили также и лучших преподавателей программы. На церемонии в Думском зале им вручили благодарности и благодарственные письма от администрации города.

Участник торжественной церемонии депутат Государственной Думы, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев порекомендовал с особым вниманием отнестись к наработкам западных и восточных коллег.

– Несколько раз я бывал в Южной Корее и видел, как там специалисты, условно говоря, разбирали японский компьютер, затем создавали точно такой же и даже лучше, - высказал напутствия политик. Нужно отталкиваться от того, что уже есть хорошее. Делать шаг вперед, чтобы это становилось российским брендом.

Сто девятнадцать молодых HR-менеджеров, маркетологов, специалистов по финансам из разных отраслей города собрались в Таврическом дворце. Фото: Святослав ПЕТРОВ

В ближайшие годы, как рассказал директор Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Тимур Дьячков, программу ждут преобразования. Но Сверхзадача выпускников программы на ближайшие годы останется прежней – внедрить на своих предприятиях передовые, инновационные методы управления. Сделать так, чтобы они соответствовали рыночным требованиям. Конечная цель более масштабная – модернизировать экономику города и всей страны.