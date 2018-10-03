бъявлена программа Деловой площадки Международного культурного форума 2018

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-03T14:52:30+03:00

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С 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее на Инженерной, 4/1 будет работать Деловая площадка VII Санкт-Петербургского международного культурного форума - 2018. Мероприятия пройдут в рамках трех ключевых треков – «Меценатство в культуре», «Культура и бизнес: синергия успеха», «Инновации и культура».

Дискуссии будут посвящены самым актуальным вопросам: возможностям для реализации проектов в области культуры с применением новых технологий и сервисов, защите интеллектуальной собственности, сохранению наследия и роли культуры в продвижении городов, регионов и стран. В рамках программы также пройдут марафон бизнес-кейсов, мастер-классы и лекции с ведущими экспертами, презентация платформы Cinemico и многое другое. Насыщенная деловая повестка объединит более 25 мероприятий различных форматов. Состоятся подписания десятков важных соглашений между учреждениями культуры, некоммерческими, государственными и коммерческими организациями.

В этом году эксперты уделят исключительное внимание цифровым технологиям и возможностям их применения в культуре во время дискуссии на сессии «Для чего большие данные нужны культуре?». Модератором выступит Светлана Миронюк, академический директор программы «Big Data и цифровой маркетинг», Московская школа управления Сколково, исполнительный директор PWC (Россия). В дискуссии примут участие: Майя Стравинская, диджитал директор Политехнического музея (Россия); Джон Дэвис, исследователь отдела креативной и цифровой экономики фонда глобальных инноваций Nesta (Великобритания); Лев Манович, эксперт по теории новых медиа, директор Cultural Analytics Lab (США); Марк Котэ, старший преподаватель программы «Большие данные в культуре и обществе» департамента цифровых гуманитарных наук, Королевский Колледж, Лондон (Великобритания); Ольга Шишко, исследователь, куратор, ГМИИ им. Пушкина (Россия); Энн Торрегиани, генеральный директор, агентство The audience (Великобритания); Моритц Стефанер, специалист по визуализации данных, эксперт программы «Будущие и развивающиеся технологии» Европейской комиссии (Германия).

Впервые в рамках Деловой площадки состоится международная лаборатория CultTech Lab Russia. На протяжении 48 часов во время проведения форума международные стартапы будут разрабатывать способы применения своих технологий для решения задач, поставленных ведущими культурными учреждениями России, среди которых – Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей истории ГУЛАГа и другие. Итогом работы лаборатории станут инновационные технологичные решения. Результаты будут оцениваться жюри, в которое войдут представители организаций-участников проекта, меценаты и IT-специалисты. Лучшие решения получат шанс на внедрение в ближайшее время. Предварит презентацию технологий дискуссия о культурной трансформации, вызванной эпохой цифровых технологий, в которой примут участие звезды международного стартап-движения в области культуры.

Одним из центральных мероприятий Деловой площадки станет сессия, посвященная перспективам и потенциалу российско-итальянского сотрудничества. Культурный обмен обеих стран постоянно развивается, сегодня Италия – один из стратегических партнеров России в Европе. В нашей стране работают около 500 итальянских компаний, представляющих весь спектр итальянского бизнеса. 2018 год оценивается как исключительно успешный: в Италии реализуется Международный культурный проект «Русские сезоны», Россия демонстрирует все многообразие и многогранность национального искусства. В сессии примут участие ведущие деятели культуры и искусства, политики двух стран и представители проекта «Русские сезоны».

Ставшая уже традиционной выставка «Территория культуры» Министерства культуры Российской Федерации продемонстрирует основные вехи развития, становления современной культурной политики России и последние достижения в этой области.

В рамках программы мероприятий официальный партнер Деловой площадки Ассоциация IPChain откроет уникальную коммуникационную площадку IPQuorum.Culture. В течение трех дней ведущие международные и российские эксперты рассмотрят последние мировые тренды в культуре эпохи глобализации и массовой цифровизации, а также растущее влияние интеллектуальной собственности на капитализацию творческих индустрий. Участники обсудят новые возможности для продвижения, монетизации и защиты творческого контента, последние инициативы по борьбе с пиратством в Интернете, коснутся проблематики, связанной с положением творцов и роли творческих союзов креативных отраслей, поговорят о стратегиях создания сильных национальных и трансграничных культурных брендов, представят перспективные проекты культурной интеграции на Евразийском пространстве.

Вечернюю программу уже традиционно украсит торжественная церемония вручения юбилейной пятой премии Общенациональной акции «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. Официальным партнером церемонии в этом году выступит международный цифровой сервис учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS.

Подробная программа Деловой площадки.