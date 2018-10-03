2018-10-03T17:26:44+03:00
Происшествия

Под Петербургом каннибалы расчленили, а потом попытались зажарить на сковородке тело молодого человека

По подозрению в жестокой расправе задержан мужчина и 12-летняя девочка [видео]
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Под Петербургом задержали каннибалов - мужчину и 12-летнюю девочку, которые топором зарубили молодого парня.Под Петербургом задержали каннибалов - мужчину и 12-летнюю девочку, которые топором зарубили молодого парня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зверское убийство произошло в посёлке Новинки Кировского района Ленобласти. Там каннибалы, одной из которых оказалась 12-летня девочка, изрубили топором парня, а затем расчленили тело. Даже оперативники с ужасом в голосе рассказывают о том, что им пришлось увидеть на месте происшествия. Каннибалы вырезали куски плоти из груди и живота убитого, положили мясо в сковороду, а голову затолкали в печку.

- Обнаружено тело 21-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» в следственном управлении следственного комитета России по Ленинградской области. - Следствием также проверяется информация о возможном употреблении в пищу подозреваемыми фрагментов убитого человека.

Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

В этом доме в поселке Новинки Кировского района Ленобласти каннибалы и напали на молодого человека.. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

В этом доме в поселке Новинки Кировского района Ленобласти каннибалы и напали на молодого человека..Фото: СУ СКР по Ленинградской области

По одной из версий, преступники расправились с молодым человеком и попытались замести следы, устроив поджог дома. Однако дым из здания заметили соседи. Также они заметили мужчину с девочкой, которые выбирались через окно.

Сейчас на месте работают следователи. Полиция уже задержала мужчину - жителя Алтайского края - и 12-летнюю девочку. Сейчас их проверяют на причастность к совершению преступления.

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