2018-10-03T19:15:26+03:00
Политика

Отставка Полтавченко: биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

После отставки Георгия Полтавченко до выборов 2019 года главой Санкт-Петербурга будет бывший полпред президента в СЗФ, заслуженный строитель России Александр Беглов
Алена ЧИЧИГИНА
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов: биография.Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов: биография.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 3 октября, стало известно об отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северную столицу встретился с ним и предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. А на его место назначил некоего Александра Беглова.

Кто такой Александр Беглов и чем он известен? Биография врио губернатора Санкт-Петербурга.

С декабря 2017 года он занимал пост полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. На этом посту он сделал немало.

Родился Александр Дмитриевич 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджанская ССР). В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — юрфак Северо-Западной академии госслужбы.

Работал в строительных организациях Ленинграда. В 1986 году возглавил отдел строительства и промышленных строительных материалов исполкома Ленсовета, был завсектором социально-экономического отдела, затем - управления капстроительства исполкома Ленсовета. Был главным инженером российско-германского предприятия «Мелазель». В 1999 году возглавил территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга. В 2002–2003 годах — вице-губернатор Санкт-Петербурга. В декабре 2003 года прошел в Госдуму по региональному списку «Единой России», от мандата отказался.

Кстати, в его биографии уже есть опыт управления городом: с 16 июня по 15 октября 2003 года было и. о. губернатора Петербурга в связи с досрочной отставкой Владимира Яковлева.

После этого он перешел в другую область управления: с октября 2003 года — был первым замполпреда президента в СЗФО (полпред — Илья Клебанов). В 2004–2008 годах работал помощником президента РФ Владимира Путина— начальником контрольного управления. В 2008 году назначен замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Медведева. 23 мая 2012 года назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Спустя пять лет поменял округ.

Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Кандидат технических наук, доктор экономических наук. Заслуженный строитель России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Родился 19 мая 1956 г. в Баку.

1983 окончил Ленинградский инженерно-строительный институт

2003 окончил Северо-Западную академию государственной службы

1976–1978: срочная военная служба в Вооруженных Силах СССР

1979–1985: работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях города Ленинграда.

1986–1988: заведующий отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета

1989–1990: заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС.

1990–1991: заместитель начальника Главного управления капитального строительства Исполкома Ленсовета

1991–1997: главный инженер совместного германо-российского предприятия «Мелазель»

1997–1999: старший научный сотрудник, докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

1999–2002: глава территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга

2002–2003: вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель канцелярии администрации Санкт-Петербурга, исполняющий полномочия губернатора Санкт-Петербурга

2003–2004: Первый заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

2004–2008: помощник Президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации

2008–2012: заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

2012-2017: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

с 25 декабря 2017 г. – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

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