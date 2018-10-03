«По типажу и стилю Беглов в чем-то похож на Полтавченко»: Политологи сравнили бывшего и назначенного губернаторов Петербурга

СЕГОДНЯ 20:47 2018-10-03T21:56:42+03:00

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

«НАСЕЛЕНИЕ БЫЛО НЕДОВОЛЬНО»

В каждом слухе лишь доля слуха. О том, что губернатору Петербурга Георгию Полтавченко светит отставка в Северной столице говорят уже давно. После яркой и харизматичной Валентины Матвиенко новый градоначальник казался, мягко говоря, серым и даже немного скучным. Но хуже было другое: политологи в один голос твердили, что при Полтавченко город на Неве остановился в развитии.

- Город превратился в болото. К сожалению, у Петербурга на данный момент нет будущего и перспектив. А все, что не двигается вперед, уничтожается и гибнет, - еще год назад, на очередной волне слухов о грядущей смене власти в Петербурге говорил политолог и доцент СПбГУ Александра Конфисахора. - Считаю это главной причиной возможной отставки Георгия Сергеевича. Все мелкие проблемы меркнут на фоне этой глобальной.

Скандал с передачей Исаакиевского собора церкви, долгое строительство стадиона на Крестовском, в конце концов, недовольство ЦИК президентскими выборами в Северной столице. Тогда Центральная избирательная комиссия получила 216 жалоб о ходе проведения выборов из города на Неве, и, по словам Эллы Памфиловой, это была «самая большая пачка».

- Версий отставки Полтавченко много, - объяснял политолог Сергей Марков. – В администрации президента говорят о том, что население много лет было не очень довольно губернатором. Был доклад спецслужб, которые говорили о коррупции…

В Администрации Петербурга все слухи о скорой отставке Полтавченко раз за разом опровергали. И даже утром 3 октября пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов глумился над СМИ, которые снова и снова пророчили градоначальнику скорый уход…

«Становится уже традицией публиковать в политическом октябре фото уток! В этом году утки более упитанные, но все равно утки», - шутил Кибитов в своем инстаграме.

А через несколько часов президент Владимир Путин предложил Полтавченко возглавить объединенную Судостроительную корпорацию.

«ЗНАЕТ ГОРОД СО ВСЕХ СТОРОН»

Исполняющим обязанности губернатора Петербурга назначили Александра Беглова. Год назад он стал полномочным представителем президента в Северо-Западном Федеральном округе.

- Александр Беглов – человек с большим жизненным опытом, - рассказал «КП» политолог Юрий Светов. - Для меня очень важное обстоятельство, что он знает город с разных позиций. Он работал в строительстве, был главой Курортного района, затем перешел в администрацию города – был какое-то время исполняющим обязанности губернатора. Затем работал в Москве полпредом. В итоге вернулся в Петербург.

С Северной столицей Беглова действительно связывает многое. Свой профессиональный путь он начинал именно здесь. Закончил Ленинградский инженерно-строительный институт, затем работал в сфере строительства, занимал руководящие посты в Ленинградском обкоме КПСС и исполкоме Ленсовета. В 1999 году возглавил Курортный район.

- Беглов известный человек, - считает политолог Сергей Марков. - Он принадлежит к команде Владимира Путина и на протяжении многих лет зарекомендовал себя как сильный административный работник, тесно связанный и с силовыми структурами, и с экономикой. Но прежде всего с силовыми. Это один из администраторов высшего уровня. По типажу и стилю он в чем-то даже похож на Полтавченко. Скромный человек, не вдохновляется пиаром, предпочитает заниматься рутинно - административной работой. Избрание его будет серьезным вызовом. Думаю, он найдет поддержку федеральной власти.

Интересно, что, несмотря на годы работы в Москве, семья Беглова живет в Петербурге. Его жена Наталья возглавляет Комитет записи актов гражданского состояния, и в Смольном ее считают очень самостоятельной чиновницей. У Беглова также две дочери Ольга и Юлия. И зять – Павел Белов – глава комитета по физической культуре и спорту.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

- Назначение Беглова на пост губернатора Петербурга - это нормальное решение. Георгий Сергеевич руководил Петербургом с 2011 года. Он прошел и через выборы в 2014 году. Сейчас по большому счету наступает пора подготовки к новым выборам. Чтобы люди могли подготовиться, такое решение принято. Он и по возрасту уже - 65 лет. Его не сместили, а просто предложили другую работу. Все предсказуемо. А Александр Беглов - человек не новый в Петербурге. Он уже был полгода ио губернатора. Мы его знаем. У него есть и опыт федеральный. Все нормально.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Политическая карьера Георгия Полтавченко закончилась?

- Пост председателя совета директоров ОСК – крупное назначение, - считает политолог Дмитрий Солонников. – Ведь ОСК – это не просто крупный хозяйствующий субъект, а флагман развития страны. Политическую карьеру Георгия Сергеевича всегда направлял один единственный человек – Владимир Путин. Поэтому если он уверен, что сейчас выгоднее Полтавченко переназначить – так и делает.

СКАЗАНО!

- Вы проработали на этой должности семь лет. За эти годы город изменился, и изменился к лучшему, он развивается. Работали на благо жителей Ленинграда, Петербурга. Город большой, проблем много и всегда первое лицо отвечает за все. Конечно, много проблем еще не решено, но очень многое изменилось за эти годы, и я Вас хочу за это поблагодарить.

Хочу Вам предложить работу общенационального характера. Вы знаете, как много внимания мы сегодня уделяем развитию судостроения, и в этой связи отмечу, что Петербург изначально, исторически является одним из центров российского судостроения. Хочу Вас просить возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

(Президент России Владимир ПУТИН – Георгию Полтавченко).

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