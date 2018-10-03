Семь лет у власти: Чем запомнился Георгий Полтавченко на посту губернатора Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-03T21:56:16+03:00

На посту губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проработал 7 лет. Чем же запомнился он горожанам? Фото: Тимур ХАНОВ

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Георгий Полтавченко официально вступил в должность губернатора Петербурга 31 августа 2011 года. На этом посту он сменил Валентину Матвиенко. Градоначальником Георгий Сергеевич пробыл семь лет один месяц и три дня. Какую память он оставит о себе петербуржцам?

Исаакиевский собор

Уже почти три года его судьба стоит под вопросом. Духовенство и ученые спорят, чем он должен быть: музеем или все же приходским храмом под крылом у Русской православной церкви?

За это время активисты с обеих сторон проводили митинги и подавали заявку на организацию референдума. В музее сменилось руководство. Георгий Полтавченко в этой ситуации запомнился умением менять мнение: если изначально он защищал музей, то потом встал на сторону РПЦ.

Мост Кадырова

Это, пожалуй, было самое громкое присвоение названия в истории современного Петербурга. Безымянный мост через Дудергофский канал буквально за сутки стал мостом преткновения. В мае 2016-го вопрос о присвоении переправе имени первого президента Чечни в мае был вынесен на рассмотрение Топонимической комиссии. «За» мост Кадырова проголосовало девять человек, «против» – шесть, а двое воздержались. Несмотря на активное возмущение горожан 15 июня Георгий Полтавченко подписал скандальный документ.

- Топономическая комиссия приняла решение назвать этот мост в честь героя Российской Федерации Ахмата Кадырова, - так прокомментировал губернатор решение. - Который погиб, вообще-то, от рук террористов. Мне удивительно, когда у нас некоторые граждане, в том числе очень уважаемые, абсолютно вменяемые, пытаются делить героев на наших и не наших. Это герой Российской Федерации. Этим все сказано. Не думаю, что у кого-то могут оставаться недоумения.

Петербуржцы и жлобы

В этот скандал губернатор попал спустя год после своего назначения. В прямом эфире тогда еще существующего 100ТВ градоначальник подивился нетерпимости местных автомобилистов. Те чуть ранее сигналили и делали неприличные жесты, когда мимо проезжал кортеж премьер-министра. Георгий Полтавченко назвал такое поведение «жлобством» и посетовал, что петербуржцев оно не красит.

- Только ленивый не сигналил клаксонами. Люди поднимали всякие пальцы. Понимаете, человек приехал решать проблемы нашего города. Приезжает максимум раз в квартал. И постоять пять минут… Мне как петербуржцу было стыдно. Этим отличаются жители других городов, но такого откровенного жлобства, я не видел, - заявил губернатор.

В итоге конфликт раздулся до гигантских размеров. Посоветовал градоначальнику извиниться даже сенатор Вадим Тюльпанов. В итоге пришлось объясняться.

- Я никогда не позволю себе каким-либо образом, тем более, нехорошо, обзывать жителей Петербурга. Я это, кстати, и не делал. Я дал оценку поведению отдельных людей. Я наш город люблю и не позволю хамства по отношению к нему. Но мне всегда неприятно хамство со стороны отдельных людей, - это цитата Полтавченко.

Стадион на Крестовском

Строили-строили, и наконец достроили. В плюс губернатору запишем то, что это все-таки сделали. Потому что начались работы еще в далеком 2007-м. Только вот стоимость строительства росла, как на дрожжах.

- Затраты составили порядка 45 миллиардов рублей, из них примерно 4,5 миллиардов - расходы на так называемую временную инфраструктуру к ЧМ-2018, которые проектом строительства не предусматривались, - рассказал в этом году в преддверии экономического форума губернатор ведущим информагентствам страны.

Строительство сопровождалось рядом скандалов. Буквально за полгода до планируемого срока ввода стадион в эксплуатацию Смольный громко расторг контракт с генподрядчиком. А бывший вице-губернатор Марат Оганесян до сих пор под следствием. Ему инкриминируют мошенничество, связанное, в частности, с поставкой видеотабло.

Кстати, именно из-за стадиона губернатор настроил против себя болельщиков «Зенита». Потому что не исключил, что властям придется обращаться к горожанам с просьбой принять участие в достройке.

Белоснежные зимы

При Георгии Полтавченко в наш обиход вошло понятие «бессолевой Петербург». Несколько лет назад чиновники от благоустройства начали эксперимент по максимальному отказу от реагентов, сделав упор на вывоз снега. Как итог, Смольный завалили… благодарностями. Горожане отмечали, что город стал красивее, наряднее, что не портится обувь, что стало светлее. Да и бюджету экономия.

Правда, недовольны остались автомобилисты: накат был чрезвычайно скользким. Да и пешеходы на тротуарах падали чаще обычного.

Раннее отопление

При губернаторе Петербург ушел от обязательных +8 на протяжении пяти суток. Отопление начали включать не по нормативам, а по фактической погоде.

- Если жалоб на холод в квартирах будет много – включать отопление раньше, - потребовал Полтавченко на своем, как оказалось, последнем заседании правительства в минувший вторник.

В итоге период периодического протапливания оказался рекордно коротким – всего четыре дня. Хотя радует это не всех: те, кто не успел замерзнуть, негодуют, полагая, что сделано это ради денег за отопление.

Классика на Дворцовой

Период губернаторства Георгия Полтавченко запомнился и кардинально другим форматом праздников. В День города на Дворцовой площади стали выступать звезды мировой оперы и балета. Петербуржцев приучали к общедоступному прекрасному. Формат оказался на любителя, но любителей оказалось много.

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