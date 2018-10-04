Экстрасенс: Назначение врио губернатора Петербурга судьбоносное для Александра Беглова!

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-04T17:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока политологи строят прогнозы, каким управленцем будет врио губернатора Петербурга Александр Беглов и кого он возьмет в свою команду, «Комсомолка» решила взглянуть на политические изменения в регионе немного с другой стороны. Вместе с экстрасенсом и эзотериком Денисом Широковым мы разложили карты Таро, заглянули в необозримое будущее любимого города и узнали, что «звезды» говорят про нового главу Северной столицы.

- Денис Николаевич, что уже можно сказать про Александра Дмитриевича? Какие у него сильные стороны и чем он может быть полезен Петербургу?

- В отличие от Валентины Матвиенко, например, Беглов менее разговорчив. Это и особенность его типажа, и влияние Тельца – знака зодиака. Александр Дмитриевич относится к такому типу людей, которые не бросают лишних слов на ветер. Его вовсе можно назвать человеком дела! Да, он может где-то сомневаться, как и все люди, но, по крайней мере, я вижу, что Беглов способен выстроить линию и следовать заданному направлению. Волевая личность, умеет принимать обдуманные решения. Умеет слушать и слышать собеседника, готов вести диалог, а не только выдвигать свою точку зрения и настаивать на ней. У него присутствует жесткая линия и нужно понимать, что Беглов требовательный и у него не забалуешь!

- Как изменится жизнь Петербурга с приходом нового губернатора?

- Как и все жители Петербурга, я надеюсь, что со сменой губернатора в городе будет совершенно другая движуха. Петербургу нужен руководитель, который влюблен в этот город. Ведь энергия Петербурга – это не энергия Москвы, Астрахани или Иркутска, здесь совершенно иная энергетика. И здесь никогда не уживется тот, кто не любит Петербург. Да, энергетика Петербурга и не примет такого человека. По картам Таро вижу, что Беглову нужно проявить больше любви к городу - и тогда его энергетика будет в унисон с энергетикой города. У Александра Дмитриевича есть определенная сила воли и характера, а его назначение и вовсе судьбоносное для него. Если он с любовью подойдет к своей работе, то достигнет благополучия. И как человек, и как руководитель.