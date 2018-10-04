От стабильности к стагнации: как Петербург прожил семь лет при Полтавченко

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-04T17:31:53+03:00

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ЭКОНОМИКА

Пожалуй, это основной показатель, по которому надо оценивать успешность губернатора на своем посту. И тут следует справедливо отметить: Георгий Полтавченко встал во главе города в очень сложный период. «Богатая» докризисная жизнь досталась Валентине Матвиенко. Георгию Сергеевичу же пришлось вытягивать Петербург в буре экономических потрясений.

- Такого кризиса еще не было на нашей памяти. Ждать, что следующий год будет экономически легче, нельзя, - это губернатор заявлял еще в 2015-м.

В том же, 2015-м Полтавченко распорядился урезать всем чиновникам зарплаты на десять процентов. Сокращение зарплаты коснулось все исполнительные органы государственной власти города.

Год спустя на вопрос президента, как дела в родном городе, Полтавченко ответил ему запросто:

- Грех жаловаться!

И добавил, что меры, которые городские власти приняли по стабилизации ситуации, дали положительный результат.

Если смотреть на Петербург современный, можно сказать, что из глубокого кризиса он действительно вышел. Во многом и благодаря консервативному подходу к формированию бюджета. Кстати, в нынешнем году доходная часть бюджета впервые в истории Северной столицы превысила полтриллиона рублей. И совсем недавно стало известно, что доходы увеличиваются еще на 12 миллиардов, причем 7 из них – за счет собственных доходов бюджета, в том числе поступления налогов.

Но при этом все семь годовых бюджетов Петербурга при Полтавченко планировались как дефицитные, рекордным стал дефицит в 65 миллиардов рублей в 2017 году.

Кстати, в 2018-м город занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны, а по итогам прошлого года вышел на первое место в рейтинге инновационных регионов России. Показатели безработицы в городе сейчас минимальные, а промышленное производство растет.

А еще летом нынешнее правительство успело одобрить «Стратегию социально–экономического развития Петербурга до 2035 года». В ней предусмотрен рост доходов бюджета в 3,4 раза от уровня 2016 года – то есть примерно до 1,6 триллиона рублей, а также заявлено, что горожан с уровнем дохода ниже минимального станет вдвое меньше, обеспеченность жильем вырастет на 20 процентов, а жить среднестатистический петербуржец будет до 80 лет.

ХОЗЯЙСТВО

При Георгии Полтавченко закончилось строительство ряда очень важных объектов. В том числе стадиона на Крестовском острове – но это, конечно, с большими оговорками. А вот что действительно удалось хорошо сделать – замкнуть ЗСД – магистраль, которая связала напрямую север, центр и юг города.

Также в Петербурге построили ряд крупных инфраструктурных объектов, в том числе и к Чемпионату мира (который, к слову, провели на высшем уровне) – развязки, мост Бетанкура (через остров Серный), пять станций метро. Ряд крупных проектов эпохи Валентины Ивановны, напротив, свернули. Среди них Орловский тоннель и зоопарк в Юнтолово. Сначала Смольный отказался и от аэроэкспресса, но затем вернулся к его реализации.

КОМПЕТЕНТНО

Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек:

- Важно отметить, что не произошло никаких катастрофических явлений, связанных с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры. Были приостановлены некоторые амбициозные проекты – что на мой взгляд тоже очень хорошо с точки зрения экономической целесообразности. Больших экономических провалов в этот семилетний период не было, хотя это было очень непростое время. Город работал нормально. Все, что необходимо, власти делали. И можно поставить оценку со знаком плюс. Георгий Сергеевич проявил себя, как крепкий хозяйственник. И он имел определенную политическую смелость, чтобы отказаться от ряда проектов, несмотря на критику.

И то, что Полтавченко не был публичной личностью – это не плохо. Население власть не замечает, когда в городе все в порядке. И начинает быть недовольным, когда что-то происходит. С этой точки зрения протестных вещей не было. Это была стабильность. Некоторые скажут, что она была связана со стагнацией, но у нас вся страна находилась в такой ситуации. Глобальных перемен сейчас точно не будет: впереди выборы. Все изменения будут носить плавный характер с оглядкой на грядущий результат.

ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

При Георгии Сергеевиче стало меньше градостроительных скандалов. То ли решались они кулуарно, то ли в Смольном действительно закрутили гайки. Но по крайней мере таких громких историй как с надстройкой «Стокманна» - откровенным новоделом в исторической части города не было. У градозащитников, впрочем, тоже есть что вспомнить: в первую очередь раскручивающаяся история с Пулковской обсерваторией, Лахта-центр, который нравится далеко не всем…

Зато город повернулся лицом к пешеходам и велосипедистам. В Петербурге наконец-то начала появляться спланированная сеть велодорожек, стали развиваться общественные пространства – самый яркий тому пример «Новая Голландия».

Стало намного больше выделенных линий для общественного транспорта, правда, в этой сфере еще много проблем. Так, при Полтавченко было рекордное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте – сразу на десять рублей. Впрочем, спустя год тарифы заморозили.

Впрочем, эксперты «Комсомолки» отмечают: большинство этих событий проходили без непосредственного вмешательства губернатора.

КОМПЕТЕНТНО

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир ВРАНСКИ:

- Конечно, работа по благоустройству все эти годы велась. Не всегда добровольно, часто чиновников приходилось «подталкивать». Считаю, одной из наших главных побед пешеходную зону на Малой Морской улице. Но это все могло бы делаться намного быстрее. Сейчас процессы согласований, обсуждений протекают крайне медленно. За эти годы можно было бы успеть куда больше. И я не могу сказать, что в чем-то здесь прямая заслуга губернатора. Да, работала его команда, но его я лично, например, ни разу не видел. Встретиться с ним и обсудить какие-то проблемы и вопросы нам не предлагали.

ПОЛИТИКА

Полтавченко называли губернатором-отшельником. В отличие от Валентины Матвиенко работал он, если так можно сказать, «замкнуто». Не сильно светился в прессе, выезжал только на особо значимые объекты, не устраивал регулярных публичных «порок» чиновникам. Чтобы Георгий Сергеевич позволил себе высказывание, которое потом растащили бы на цитаты – это большая редкость. В этом плане туго пришлось журналистам, привыкшим к щедрой на общение Валентине Ивановне. Полтавченко нигде не было видно, редко было слышно. С одной стороны – неплохо: мол, я работаю, мне не до публичности. С другой – город хоть изредка должен видеть и слышать своего руководителя.

- Идеальный вариант для меня — это чтобы меня вообще никто не знал, - сказал Георгий Сергеевич вскоре после своего назначения в эфире 100ТВ.

По такому же принципу стал жить и весь Смольный: тихо и замкнуто. А в городе стали расти протестные настроения: такого количества запрещенных и нелегально проведенных митингов семь лет назад точно не было.

КОМПЕТЕНТНО

Политолог Александр Конфисахор:

- Политическая жизнь в эти годы просто засохла. Абсолютная стагнация. Единственное, что можно вспомнить, неяркие выборы, какие-то митинговые проявления. И губернаторские, и депутатские, и муниципальные выборы были неконкурентными. И в этом «заслуга» губернатора очень большая. И откровенное недовольство ЦИК – когда после выборов меняется глава Горизбиркома – это о многом говорит.

При Валентине Ивановне политическая жизнь была. Она человек амбициозный, яркий, любит публичность и для нее было совершенно естественно, что оппонент может публично высказаться. Для Полтавченко любая публичность претила – не только своя, но и оппозиции. Зачем говорить, когда нужно молчать? При нем закрылись очень многие СМИ, остались буквально пара изданий, которые могут высказать свое мнение. И весь Смольный на семь лет стал абсолютно закрытой замкнутой структурой. Раньше такого не было.

Если Александр Беглов выберет ту же позицию не публичности, он совершит очень большую политическую ошибку. Люди должны от градоначальника знать, что происходит в городе и как он развивается, как решаются проблемы.

А ЧТО ЕЩЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Директор «Петербургского медицинского форума» Сергей Ануфриев:

- К сожалению, опираясь на данные статистики, мы не видим улучшения здоровья петербуржцев. Различные проверки федеральными структурами говорят о том, что очень много мероприятий, реформ нужно было провести, как говорится, еще вчера. Есть проблемы обеспечения новых строящихся районов медицинской инфраструктурой, проблемы доступности медицинской помощи, проблемы с эффективностью использования дорогостоящей медицинской техники. Здравоохранение в Петербурге нуждается в реформах. Но это проблемы не только последних лет – они тянутся на протяжении десятилетий и пока что не решаемые при любой власти. Я помню, как Валентина Ивановна на совещании звонила в поликлинику и пыталась записаться на прием. С тех пор ничего не изменилось.

При этом хорошо работали ряд программ по модернизации: больницы РАО, детской больницы Марии Магдалины. Полтавченко курировал проекты и там сделаны современные детские стационары. Мариинская больница преобразилась за эти годы. Очаги развития безусловно есть, но этого мало. Внимание распределено неравномерно. Сейчас надо заострить внимание на развитие доступной амбулаторной помощи горожанам.