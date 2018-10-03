Испытание «Силой Сибири»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-03T10:56:17+03:00

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На территории Якутии и Амурской области завершается строительство самого протяженного участка газопровода «Сила Сибири», поставки газа по которому должны начаться уже в декабре 2019-го. За все буровзрывные работы на маршруте отвечает горная компания из Выборга «Модерн дриллинг текнолоджис» (М.Д.Т). Самое удивительное по нынешним временам - руководство фирмы доверило выполнять самые трудные работы… молодым специалистам!

«ДАЛИ БЫ ГЕРОЕВ»

Начинали подразделения М.Д.Т. свои работы на трассе «Силы Сибири» еще от Чаяндинского месторождения, прошли там взрывами 170 километров. От Алдана до Благовещенска предполагалось, что взрывами потребуется удалить 2,5 миллиона кубических метров горной массы, но на практике потребовалось взорвать более шести миллионов!

- Тяжело и нам, и газовикам, но жаловаться некогда, - объясняет глава «Модерн дриллинг текнолоджис» Анатолий Попов. - «Сила Сибири» - нестандартный объект. Разные породы, разная глубина залегания. Глина, сланец, мерзлота, скала... Представьте себе этакий слоеный пирог. Вот уже два года мы работаем с невероятным напряжением - почти в круглосуточном режиме, 365 дней в году! Стараемся менять людей, они ведь не механизмы. Но наши ребята все равно работают на износ. Раньше за такие трудовые подвиги звезду Героя Соцтруда давали…

«Сила Сибири» - один из самых крупных объектов в истории компании. Еще бы: это вторая по величине стройка страны после Крымского моста!

- У нас есть всего два варианта - расти или стоять на месте. Мы выбрали первое, - отмечает глава М.Д.Т. - На «Силу Сибири» взяли сразу пятерых инженеров после института. Главное в такой работе - это продуктивный результат: они набираются опыта и используют его на благо компании. Получается, растем вместе. Но вы лучше сами их расспросите! Например, вот наш специалист Максим Шевченко...

Фото предоставлено М.Д.Т.

В ИСПЫТАНИЯХ РОЖДАЕТСЯ МАСТЕРСТВО

Максим Шевченко родом из Ростовской области, его отец и дед были шахтерами. В «нулевые» годы он переехал в Петербург и в 2009-ом окончил Горный университет.

- Найти работу по специальности тогда было сложно. Все боялись нанимать неопытных выпускников, - рассказывает Максим. - Но в 2011 году случайно увидел вакансию в «Модерн дриллинг текнолоджис». Приехал на собеседование, переговорил с Анатолием Ивановичем Поповым. И мне наконец-то дали возможность проявить себя в деле.

Максима Шевченко сразу откомандировали на строительство второй нитки Северо-Европейского газопровода (Nord Stream), назначили начальником участка.

- Расстановка людей, бесперебойная работа буровых, транспорта - все это было на мне, - вспоминает наш собеседник. - Иногда приходилось непросто. Но с подсказками опытных товарищей все получалось. К первым моим ошибкам относились нормально, они бывают у каждого. В нашей компании за это никого, извините меня, не гнобят. Зато если ты сам хочешь учиться и расти, то тебе обязательно помогут.

Время шло, Максим набирался опыта. К окончанию строительства «Силы Сибири» он подошел уже в статусе заместителя главного инженера компании и одного из руководителей проекта.

- Объект государственной важности. Ответственность огромная! - подчеркивает Максим Шевченко. - Мы не отстаем от графика, хоть заказчик и требует выполнить основной объем работ раньше срока - к январю 2019 года. Справимся.

Теперь за подсказками и советами уже обращаются к Максиму. Такие же парни, каким был он сам.

- Институты и университеты - это теория. Но в нашем деле очень важна практика, - объясняет Шевченко. - Прокладывать траншеи взрывами - целая наука. Даже искусство. Взрывать надо так, чтобы не повредить ничего лишнего. Так, чтобы без шума и пыли. Так, чтобы заложенная в разных местах взрывчатка детонировала с задержкой в доли секунды и взрыв шел волной... Ювелирная точность и умение производить тонкие расчеты - вот в чем заключается мастерство.

«Сила Сибири» испытала сотрудников М.Д.Т. всеми стихиями. Морозы до минус 52, распутица на заболоченных участках, удушливый дым от таежных пожаров… Порой спецтехника уходит в грязь по самую кабину!

- Самое настоящее пекло! - не скрывает Максим Шевченко. - Но именно в таких условиях можно понять, чего ты стоишь. Большинство ребят проходят через все испытания.

- Таких примеров масса, - подтверждает основатель компании М.Д.Т. Анатолий Попов. - У нас есть совсем молодые парни - Александр Юрченко, Станислав Гвоздовский. Уже два года безвылазно там трудятся, не жалуются и не плачут. Хотя, бывает, что работа требует, например, не спать ночами напролет. Смена растет достойная!

Фото предоставлено М.Д.Т.

ТРАДИЦИЯ ВОСПИТЫВАТЬ СМЕНУ

Слова Анатолия Попова и Максима Шевченко подтверждают молодые коллеги, пришедшие в компанию относительно недавно. Тот же Александр Юрченко, инженер производственно-технического отдела (ПТО), стал сотрудником М.Д.Т. год назад.

- Опыт получаю катастрофически быстро! - смеется он. - Иногда приходится работать сверхурочно, но помогают все - начиная от директора и заканчивая теми, кто занимает такую же должность, как и я.

Возраст М.Д.Т. около 15 лет, но тут уже успели образоваться трудовые династии!

- Мой отец, старый шахтер, работал в этой компании, когда она только начинала зарождаться, - делится с нами Алексей Андреев. - Сам я начинал в М.Д.Т. помощником взрывника, а сейчас - начальник участка.

Интересна история выпускника Горного института Сергея Бахарева - ведущего инженера ПТО. Пару лет назад он сыграл свадьбу и почти сразу отправился на возведение «Силы Сибири»… вместе с супругой. Жена Сергея устроилась диспетчером.

- Первый год - самый сложный, прошли через огонь и воду, - рассказывает ведущий инженер. - Но потом стало полегче. Сейчас стройка близится к завершению, и я понимаю, что буду вспоминать это время с радостью!

Подводя итог, глава компании Анатолий Попов, лауреат Государственной премии, полный кавалер Почетного знака «Шахтерская слава», напоминает, что подготовка достойной смены - одна из главных задач для любого предприятия.

- Помните, как это происходило в Советском Союзе? - говорит он. - Каждый инженер должен был вырастить несколько замов, которые могли занять его место, когда ему было пора уходить на пенсию. Пускай меня сочтут ретроградом, но это отличная традиция, и мы будем ее продолжать!

Фото предоставлено М.Д.Т.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Когда молодой человек почувствовал, что он делает то, чего не умеют другие - это приятное чувство, которое захватывает, появляется драйв, вырастают крылья. Остается только помочь парню полностью освоиться в нашей профессии. И меня радует, что ребята нашим делом по-хорошему заражаются и вырастают отличными специалистами».

Фото предоставлено М.Д.Т.

Анатолий ПОПОВ, глава компании «Модерн дриллинг текнолоджис».

НАША СПРАВКА

Признак мастерства в том, чтобы произведенный взрыв никто не почувствовал уже в нескольких метрах от эпицентра. В компании «Модерн дриллинг текнолоджис» объединились именно такие специалисты, имеющие за плечами большой опыт буровзрывных работ на горнодобывающих и специализированных предприятиях.

Сегодня заместители директора Валерий Иванович Гапонов и Сергей Иванович Оспищев передают свой богатый опыт молодым и готовят новое поколение взрывников.

Фото предоставлено М.Д.Т.

ФАКТ

На Калининской АЭС в Тверской области, чтобы возвести новый, четвертый энергоблок, нужно было демонтировать старый фундамент. Специалисты М.Д.Т. разрушили его без последствий для стоявших рядом трех действующих энергоблоков станции.

На строительстве второй нитки Северо-Европейского газопровода один из участков пересекался с ЛЭП-500, по которой экспортируется электроэнергия в Финляндию. Отключать ее было нельзя, и инженеры М.Д.Т. под опорой действующей линии с ювелирной точностью пробили взрывом траншею. Причем на всем протяжении строительства им приходилось работать в десяти метрах от действующего газопровода высокого давления.

Кроме того, М.Д.Т. - ведущая организация с опытом проведения подводных буровзрывных работ.