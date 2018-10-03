2018-10-03T13:15:42+03:00
Происшествия

Председателю петербургского ТСЖ «Прибрежное» дали пять лет за растрату 12 миллионов рублей

На деньги жильцов он оплатил обучение дочери в вузе и купил дорогую иномарку
Петр КИБЕР
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Председателю петербургского ТСЖ «Прибрежное» дали пять лет за растрату 12 миллионов рублей.Председателю петербургского ТСЖ «Прибрежное» дали пять лет за растрату 12 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На широкую ногу погулял председатель петербургского ТСЖ «Прибрежное», что находится в Рыбацком, прежде чем его бурную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Находясь на ответственной должности, мужчина тратил средства жильцов на нужды собственной семьи, за что и поплатился.

- Установлено, что Вячеслав Чернов создал подконтрольные ему организации, на счета которых перечислял средства со счетов ТСЖ, за якобы оказанные коммунальные услуги, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Такими нехитрыми действиями, за несколько лет своей работы в должности председателя товарищества собственников жилья, мужчина присвоил почти 12,5 миллионов рублей. При этом мошенник никого особо не стеснялся и жил со вкусом.

На похищенные деньги он купил премиальный кроссовер «VolvoXC 60», заплатил за техническое обслуживание двух иномарок, на которых ездили члены его семьи, купил страховки на все машины и оплатил обучение дочери Санкт-Петербургском государственном университете.

Но и этого Чернову показалось мало, поэтому он подделал документы, по которым нежилое помещение, бывшее в собственности ТСЖ «прибрежное» оказалось в собственности подконтрольной ему фирмы.

Суд, учтя все «подвиги» уже бывшего председателя, назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей и пять лет заключения в исправительной колонии. Сам подсудимый вину так и не признал.

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