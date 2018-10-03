На Маршала Блюхера появился придомовый храм

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-03T15:10:27+03:00

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Небольшая светлая церковь разместилась на первом этаже дома 9, корпус 2, на проспекте Маршала Блюхера. Интерьер - в белом, золотистом и голубом. Эффект куполов (все-таки храм необычный - придомовый) создает особый рельеф потолков и небесно-синяя подсветка, напоминающая небо.

ЦЕРКОВЬ ПОД ОТКРЫТЫМ «НЕБОМ»

На первую службу в церковь, встроенную в жилой комплекс «Город мастеров», собралась вся округа. Внутри молилась, отдавая земные поклоны до самого мраморного пола, примерно сотня прихожан, а те, что не уместились, наблюдали за службой снаружи. Посмотреть на новый храм прибыли и мамочки с младенцами, и инвалиды на колясках и костылях.

А посмотреть и послушать было что, ведь освящал храм сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Торжественная литургия заняла не только весь храм, но и «выплеснулась» на улицу, к его подступам.

- Сегодня православные вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, - обратился к пастве настоятель храма, иерей Максим Позоров. - Они погибли, но не отказались от Христа. Претерпел до конца и Петр Скипетров, в честь которого мы освящаем этот храм. Святой, который проповедовал до своего последнего вздоха, принял мученическую смерть во времена безбожной власти.

Служба окончилась причастием. Тело и кровь Господни принял и ктитор храма, председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.

- Идея возродить традицию придомовых храмов возникла семь лет назад, - рассказал Федор Олегович. - Тогда мы стали размышлять, что нужно жителю наших домов, кроме качества, удобства и инфраструктуры под рукой. И пришли к выводу, что человеку нужна возможность подпитать себя силами, обратившись к Богу. Пять лет назад первый придомовый храм мы построили в ЖК «Александр Невский». Жители комплекса и всего района уже венчаются там и крестят своих деток.

Группа компаний «РосСтройИнвест» давно сотрудничает с церковью: так, она помогала строить храм Тихвинской иконы Божией Матери, который скоро будет открыт в Калининском районе Санкт-Петербурга. Причем бесплатно, по зову души, ведь в группе компаний работают искренне верующие люди.

Торжественную литургию проводил сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕ ПОТРЕБЛЯТЬ, А ОТДАВАТЬ

- Благодарю за этот замечательный духовный проект, - сказал митрополит Варсонофий, вручая медали апостола Петра ктиторам - Федору Туркину и Нине Креславской. - Теперь прихожане смогут спуститься в эту церковь прямо в домашних тапочках. Молиться - наша святая обязанность. Как бы ни трудна была седмица, но в воскресный день надо обязательно прийти в храм. Молиться можно и дома, но когда мы молимся в храме, мы будто черпаем воду не из-под крана, а из океана.

Отец Максим, настоятель храма, поселился в квартире неподалеку, чтобы проводить службы ежедневно. Как сказал ктитор, «построить храм несложно: самое сложное предстоит настоятелю».

- Общество потребления берет нас за горло. Человек уверовал, что весь мир что-то ему должен, - вздыхает Федор Туркин. - Я много думал над этим. И подытожил для себя, что причина многих наших потерь - порожденное обществом потребления равнодушие. И только через веру можно вернуть готовность к самопожертвованию, готовность не потреблять, а отдавать.

СПРАВКА «КП»

Петр Иванович СКИПЕТРОВ - священнослужитель, причислен к лику святых в 2001 году. Протоиерей погиб 20 января 1918 года в Петрограде. Накануне на пути к покоям митрополита Александро-Невской лавры Скипетров и другие священники столкнулись с красногвардейцами, которые пререкались с женщинами и грозили оружием. Отец Петр обратился к ним с увещеванием. Раздался выстрел из револьвера. Спасти батюшку тщетно пытался его сын-врач, но выстрел оказался смертельным.

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