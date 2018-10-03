В Петербурге назвали имена пяти лучших учителей России

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-03T19:30:44+03:00

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Пятерку самых активных, успешных и умелых педагогов страны выбрали в культурной столице. Именно здесь проходит финал всероссийского конкурса «Учитель года – 2018».

В минувшую субботу, 29 сентября, после испытаний семинаром перед коллегами и уроком перед школьниками от 85 представителей каждого региона осталась лишь золотая «пятнашка» лауреатов. А сегодня лучших из лучших выбрали для заключительного тура – разговора с министром просвещения России, который состоится завтра, 4 октября, в Москве. Абсолютного победителя конкурса объявят в столице в День учителя, 5 октября.

ПЯТЕРО ИЗ МИЛЛИОНА

В Георгиевском зале Михайловского замка сегодня в полдень собралось около двухсот гостей. Среди них – первые лица российского образования: ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Педуниверситета имени Герцена Сергей Богданов.

– Наш город впервые принимает федеральный этап конкурса, идля нас это большие честь, доверие и ответственность, – признался со сцены губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. – Войти в пятерку в таком конкурсе – это значит доказать свой высочайший профессионализм, показать всем, что вам можно доверить наших маленьких россиян.

Церемония прошла в Георгиевском зале Михайловского замкаФото: Олег ЗОЛОТО

Конверты с заветными именами вскрывали под напряженное молчание, которое быстро сменялось овациями.

– Сегодня самый волнительный день: мы с вами проделали долгий путь, многое позади, – сказала заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина. – Это история нашей страны, Петербурга, каждого из вас. Только подумайте: из одного миллиона 62 учителей страны, которые каждый день входят в классы, именно вы представляете свой регион! Уверена, за этим успехом последуют и другие.

Георгий Полтавченко и Алихан ДинаевФото: Олег ЗОЛОТО

Замминистра поблагодарила представителей гимназии №56, которая стала главной площадкой конкурса в Петербурге: здесь проходили и семинары, и открытые уроки, на учениках 56-ой «тестировали» умения конкурсантов.

– От души поздравляю вас с тем, что... все это закончилось! – улыбнулась Татьяна Синюгина.

Певец Петр Захаров назвал учителей вторыми родителямиФото: Олег ЗОЛОТО

Заслуженный учитель России, глава Комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева отметила, что, несмотря на накал страстей, конкурс прошел в дружеской атмосфере.

– Успех приходит к тому, кто щедро делится своими умениями и навыками, с любовь смотрит на учеников, с вниманием – на их родителей, с уважением – на коллег, – добавила Жанна Воробьева. – Уверена, теперь вы будете под защитой петербургского ангела-хранителя с Петропавловской крепости и вам всегда будет сопутствовать удача.

ВЫРАСТИТЬ ЛЮДЬМИ

С поздравлениями к финалистам спешили и учредители конкурса.

– Это замечательная площадка для обмена опытом, для понимания, что у вас получается лучше, а чему надо еще поучиться, – подчеркнула зампред Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. – Но, хотя через эти горнила пройдете вы, ваш опыт будет важен для учителей всей страны. Надеемся, вы будете активны в движении экспертов, которые очень нужны в оценке новых метолов и технологий образования. Давайте объединяться! Ради нового качества образования, ради учеников, ради всего учительства.

Жанна Воробьева и Илья КазанцевФото: Олег ЗОЛОТО

– У меня в жизни были замечательные учителя. В школе, в университете, после университета, – поделился главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец. – До сих пор вспоминаю их, горжусь ими, поддерживаю с ними отношения. Рассказываю о них сыну и внукам. Желаю, чтобы через десятилетия ваши ученики тоже вспоминали вас с любовью и гордостью.

Игнат ИгнатовФото: Олег ЗОЛОТО

Следуя тренду нынешнего года – вслед за победителем «Учителя года – 2017» Ильей Демаковым, который поразил всех вокалом на открытии финального этапа конкурса, – запел и директор гимназии №56 Сергей Данилов.

Следом для лучших учителей страны играл аккордеонист-виртуоз Петр Дранга и пел Александр Панайотов.

Александр Панайотов до сих пор не понимает, как учителям удается направлять молодежь в правильное руслоФото: Олег ЗОЛОТО

– До сих пор не понимаю, как вы это делаете, – признался Панайотов. – Нужно иметь столько выдержки и терпения, особенно в наше время! Спасибо, что направляете энергию непростого поколения в правильное русло.

– Учителя – вторые родители, – сказал певец Петр Захаров. – И сегодня в зале находятся педагоги, благодаря которым дети не только получат знания, но и вырастут людьми.

«ЭТО НЕ ПРО ПОБЕДУ»

За все предстоящие 28 лет среди 30 абсолютных победителей конкурса было всего шесть представительниц прекрасного пола. И это при том, что мужчин среди участников всегда было меньше. Причина, по словам Петр Положевца, в том, что сильная половина в состязании проявляет свои прирожденные качества воина.

В этом году организаторы зафиксировали своеобразный рекорд: мужчин среди конкурсантов аж тридцать процентов. Неудивительно, что дамы не попали даже в пятерку.

Победителями «Учителя года – 2018» стали:

– Алихан Динаев, преподаватель обществознания и права (Чеченская республика),

– Игнат Игнатов, преподаватель информатики и ИКТ, технологии (Москва),

– Илья Казанцев, преподаватель истории, обществознания и права (Псковская область),

– Григорий Назаров, преподаватель истории и обществознания (Московская область),

– Юрий Клюев, преподаватель химии (Брянская область).

Для лучших учителей страны играл аккордеонист-виртуоз Петр ДрангаФото: Олег ЗОЛОТО

Сразу после церемонии финалисты поделились впечатлениями.

– Для меня конкурс стал возвращением в практически родной город: в Петербурге я учился, – поделился Алихан Динаев. – Счастлив, что именно здесь удалось добиться такого успеха, а главное, познакомиться с замечательными людьми. Конкурс – отличная школа для каждого из нас. Мы привыкли учить, но здесь сами стали учениками: учимся друг у друга.

– Каждый из нас прекрасно понимает, что конкурс «Учитель года» – это не про победу, отметил Илья Казанцев. – Мы приехали сюда с малым опытом, а уезжаем в сотни раз богаче. Мы счастливы, что познакомились, уже договорились о сотрудничестве. Будем укреплять связи между регионами.

Юрий КлюевФото: Олег ЗОЛОТО

– Здесь не может быть победителя и побежденного: мы стали родными людьми, – улыбнулся Юрий Клюев.

– Не считаю себя достойным победы, – отметил Григорий Назаров. – Достойны мы все.

– Для меня конкурс – это люди, – сказал Игнат Игнатов. – Спасибо всем коллегам, организаторам. Скоро конкурс закончится. И впереди нас ждет много работы.

В завершение праздника пятерке победителей вручили малых пеликанов. Пока из белого шоколада. На хрустальные «копии» их поменяют на церемонии закрытия конкурса в Москве. А один из пяти учителей приютит сразу двух хрустальных птиц – малую и большую.