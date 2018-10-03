Брат жертвы людоедов: «Саша вчера говорил, что он приютил у себя хороших людей»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-03T22:01:12+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Людоеды завелись в Ленобласти? 00:00 00:00

В деревне Новинка в Ленинградской области произошло убийство, больше похожее на голливудский триллер. Неизвестные жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром, а затем надругались над его телом по сценарию любимого фильма жертвы «Каннибал». Именно эта роковая картина была последней в списке видеозаписей Саши. Парень даже не предполагал, что сам станет героем сюжета фильма ужасов.

«ВЧЕРА Я СКАЗАЛ БРАТУ – БЕРЕГИ СЕБЯ»

- Саша в последнее время жил в доме один, - рассказал «КП-Петербург» брат Александра Никита. – Дом нам достался после смерти отца. В последнее время мы с братом мало общались. Он говорил, что работает в магазине по продаже алкоголя. В дом он часто приводил разных людей. Любил приютить. Из-за этого у нас бывали серьезные разговоры. И буквально вчера мы договорились, что Саша приедет к нам отмечать день рождения младшего брата. Он написал, что выехал. А я как раз проезжал мимо его дома. Увидел, что там горит свет.

Парень накануне праздновал день рождения братаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никита на дне рождения младшего брата и подумать не мог, что в последний раз общается со старшим.

- Я спросил у Саши: «Кого ты привел?», - поясняет Никита. – А он мне ответил, что это парень с девушкой. Им негде жить. Сказал, что они хорошие. Мне это не понравилось, я переживал за его судьбу. Поэтому мои последние слова были: «Береги себя».

«КОГДА Я УВИДЕЛ ТЕЛО, МЕНЯ ОХВАТИЛ УЖАС»

Об убийстве семья Александра узнала от соседей парня, которые заметили выбегающих через окно девушку с парнем. После этого в доме вспыхнул пожар.

- Мне мама позвонила сказала, езжай туда, там что-то произошло, - делится Никита. – Я даже представить не мог, что моего брата убили. Я поехал к нему домой. Дверь была закрыта. Поэтому я залез чрез окно. В доме было все в крови, все перевернуто. Такое ощущение, будто это ограбление. Потом я заметил лежащее на полу тело, которые было накрыто белым одеялом. Оно тоже было в крови. Меня охватил ужас, всего трясло. Я не стал поднимать одеяло, очень боялся. Поэтому побежал за соседом.

Вместе с соседом Никита вернулся в дом и все-таки поднял одеяло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/671564" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

- От увиденного я чуть не потерял сознание, - вздыхает Никита. – Это был мой брат. Тело было изуродовано. У него не было головы и рук. Голова была в печи. А на чердаке горел огонь в бочке. Они видимо хотели там жарить голову. Но потом что-то их напугало и они бросили ее в печь.

«НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПРОВЕРЯЮТ ШКОЛЬНИЦУ»

Сейчас расследованием жестокого убийства занимаются следователи.

- В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту убийства и расчленения 21-летнего жителя поселка Новинка, - рассказывают в СКР. - Следствием также проверяется информация о возможном употреблении в пищу подозреваемыми фрагментов убитого человека. На причастность к совершению преступления проверяются мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Предварительно, сейчас следователи проверяют 22-летнего парня с Алтая и 12-летнюю девочку из Сочи. О пропаже школьницы мама ранее заявляла в полицию Краснодарского края.

Связан ли фильм «Каннибал», опубликованный на странице жертвы, с жестоким убийством, сейчас выясняют следователи.