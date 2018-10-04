2018-10-04T15:59:01+03:00
Спорт

Зенит - Славия 4 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы

Футбол, матч Зенит - Славия. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 октября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура Лиги Европы
Давид ГЕНКИНСтепан СТЕПАНОВ
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Прямая онлайн-трансляция состоится 4 октября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура Лиги Европы.Прямая онлайн-трансляция состоится 4 октября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура Лиги Европы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Зенит - Славия 4 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы

В первом домашнем матче группового этапа Лиги Европы футболисты «Зенита» встретятся сегодня, 4 октября 2018 года с лидером нашей группы пражской командой «Славия». Соперник принадлежит к числу старейших клубов Европы: «Славия» была основана в 1892 году. Это один из самых титулованных клубов своей страны. «Славия» 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии, и четыре раза чемпионат Чехии. Сейчас пражане лидируют в турнирной таблице.

В предыдущем первенстве Чехии «Славия» заняла второе место. Свой путь в нынешнем розыгрыше еврокубков пражане начали с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступили киевскому «Динамо». После чего выбыли в Лигу Европы. В первом матче группового турнира чешские футболисты победили на своем поле французский «Бордо» - 1:0.

Со «Славией» связана спортивная судьба бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы и бывшего капитана нашей команды полузащитника Данни. Будучи игроком Петржела выступал за эту команду на протяжении четырех сезонов, затем был помощником главного тренера.

После ухода из «Зенита» Данни провел за «Славию» 21 матч. Полузащитник считает, что петербуржцев ждет непростой матч, но у хозяев поля гораздо больше шансов на победу. Поскольку «Зенит» значительно превосходит «Славию» в классе. Такого же мнения придерживаются многие эксперты.

История встреч Зенита и Славии

Нынешние соперники встречались между собой один раз. 25 января 2018 года на тренировочном сборе в ОАЭ зенитовцы одержали убедительную победу – 5:1.

Прогноз на матч Зенит - Славия 4 октября 2018 - 2:1 (победа Зенита).

Букмекеры считают петербуржскую команду фаворитом встречи.

Трансляция матча Краснодар - Севилья 4 октября 2018

Трансляция матча Краснодар - Севилья 4 октября 2018 состоится в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в 19:40 по московскому времени.

Зенит - Славия 4 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы.

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