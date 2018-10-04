В Ленобласти грабители взорвали банкомат и вынесли деньги
В городе Приморск неизвестные грабители подошли к налету на банк с особым напором. Преступники не стали разрабатывать хитрый план ограбления, чтобы не привлекать лишнего внимания. А попросту взорвали банкомат кредитного учреждения. От ударной волны сломало двери банка и разрушило весь вход. Стекла вылетели наружу.
Взрыв в банке Приморска .
- Вот как выглядит Сбербанк Приморска, - сообщают местные жители, выкладывая фотографии последствий ЧП.
Сейчас на месте ЧП работает полиция Фото: Владимир Люлькив
Предварительно, пробравшись в банк преступники схватили чать денег и побежали. Но по дороге большую часть суммы потеряли.
- Мы подтверждаем инцидент, - сообщили "КП" в Сбербанке. - Ведется расследование.
В полицию уточнили, что грабителей было трое.
- В настоящее время сумма ущерба устанавливается, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.
Преступники потеряли большую часть денег Фото: Владимир Люлькив