В Ленобласти грабители взорвали банкомат и вынесли деньги

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-04T11:34:46+03:00

Большую часть похищенного грабители потеряли, когда убегали с места происшествия [видео]

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В городе Приморск неизвестные грабители подошли к налету на банк с особым напором. Преступники не стали разрабатывать хитрый план ограбления, чтобы не привлекать лишнего внимания. А попросту взорвали банкомат кредитного учреждения. От ударной волны сломало двери банка и разрушило весь вход. Стекла вылетели наружу.

Взрыв в банке Приморска .

- Вот как выглядит Сбербанк Приморска, - сообщают местные жители, выкладывая фотографии последствий ЧП.

Сейчас на месте ЧП работает полиция Фото: Владимир Люлькив

Предварительно, пробравшись в банк преступники схватили чать денег и побежали. Но по дороге большую часть суммы потеряли.

- Мы подтверждаем инцидент, - сообщили "КП" в Сбербанке. - Ведется расследование.

В полицию уточнили, что грабителей было трое.

- В настоящее время сумма ущерба устанавливается, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.