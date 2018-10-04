2018-10-04T11:34:46+03:00
Происшествия

В Ленобласти грабители взорвали банкомат и вынесли деньги

Большую часть похищенного грабители потеряли, когда убегали с места происшествия [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Здание банка взорвали Фото: Владимир ЛюлькивЗдание банка взорвали Фото: Владимир Люлькив
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В городе Приморск неизвестные грабители подошли к налету на банк с особым напором. Преступники не стали разрабатывать хитрый план ограбления, чтобы не привлекать лишнего внимания. А попросту взорвали банкомат кредитного учреждения. От ударной волны сломало двери банка и разрушило весь вход. Стекла вылетели наружу.

Взрыв в банке Приморска .

- Вот как выглядит Сбербанк Приморска, - сообщают местные жители, выкладывая фотографии последствий ЧП.

Сейчас на месте ЧП работает полиция Фото: Владимир Люлькив

Сейчас на месте ЧП работает полиция Фото: Владимир Люлькив

Предварительно, пробравшись в банк преступники схватили чать денег и побежали. Но по дороге большую часть суммы потеряли.

- Мы подтверждаем инцидент, - сообщили "КП" в Сбербанке. - Ведется расследование.

В полицию уточнили, что грабителей было трое.

- В настоящее время сумма ущерба устанавливается, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Преступники потеряли большую часть денег Фото: Владимир Люлькив

Преступники потеряли большую часть денег Фото: Владимир Люлькив

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