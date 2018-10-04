В Питере - пить! Петербургский бар El Copitas вошел в мировой рейтинг World’s 50 Best Bars

СЕГОДНЯ 22:25 2018-10-04T22:54:21+03:00

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Петербургский бар El Copitas занял 39 место в мировом рейтинге World’s 50 Best Bars. И стал единственным представителем России в этом почетном списке.

- Спасибо всем, кто вместе с нами изо дня в день неутомимо шел к этой яркой и долгожданной победе. Мы жили этим результатом - ждали, усердно трудились, надеялись! 39 место в рейтинге "50 лучших баров мира" - это поразительный, грандиозный и залихватский результат, - говорят владельцы El Copitas.

И они не преувеличивают. Результат, действительно, достойный. Петербургский бар стал единственным из всех российских заведений, попавшим в этом году мировой топ. А среди петербургских баров - первопроходец. До этого ни одно заведение из Северной столицы не входило в мировой рейтинг World’s 50 Best Bars. Годом ранее El Copitas занимал 70-ю строчкув расширенном списке. И всего за 12 месяцев сумел подняться аж на 31 позицию вверх!

elcopitasbar Молния! Пожар! Абсолютное землетрясение! El Copitas Bar занял 39 место в рейтинге 50-ти лучших баров мира

К слову, мексиканский бар El Copitas в Санкт-Петербурге - это не обычный бар, в который можно вот так запросто зайти, прогуливаясь вдоль по Колокольной улице. Вход туда - только по предварительной записи. К тому же у заведения есть свои правила, о которых гостям рассказывают при входе в бар. И, как говорят те, кто там побывал, оно того стоит.

"Невероятно атмосферный и приятный бар", "Крутейшая концепция", "Антуражно, таинственно и очень круто", "Незабываемое секретное местечко", "Каждого гостя персонал громко встречает, а провожает порцией какао с ромом", "Тут своя вселенная, свои порядки. Все свои", - оставляют свои комментарии посетители.

Ну а самым-самым лучшим баром-2018 в мире назвали лондонский Dandelyan. Правда, всего за два дня до объявления рейтинга, составленного по версии британского журнала Drinks International, владелец закрыл свое заведение.