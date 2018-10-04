Зенитовцы в напряженной борьбе одолели пражскую «Славию»

4 Окт. 23:51 2018-10-04T23:54:20+03:00

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Во втором туре группового этапа Лиги Европы футболисты «Зенита» на своем поле взяли верх над пражской «Славией» - 1:0. Гол в забил Александр Кокорин.

Кому-то может показаться, что зенитовцы не заслуживали победы в этом матче. И впрямь: большую часть игрового времени инициативой владели чешские футболисты. Вот красноречивый факт: хозяева подали два угловых, в гости – тринадцать. Однако в футболе побеждает не тот, кто больше подаст угловых, а тот, кто больше забьет голов. Впрочем, все по порядку.

По сравнению со злополучным матчем против «Анжи», в котором «Зенит» потерпел пока единственное поражение в чемпионате России, в составе нашей команды произошли изменения. Остались в запасе неудачно сыгравшие в Каспийске защитник Игорь Смольников и Далер Кузяев, а также полузащитник Олег Шатов. Кроме того, в заявку не был включен заболевший полузащитник Клаудио Маркизио. С первых минут на поле вышли защитник Александр Анюков, полузащитники Роберт Мак и Матиас Краневиттер.

В первом тайме игра у зенитовцев явно не клеилась. Они уступали сопернику в единоборствах, мяч часто гостил на нашей половине поля. Гости создали несколько опасных моментов, часто били по воротам. После удара хорошо известного за пределами бывшей Чехословакии полузащитника «Славии» Мирослава Стоха «Зенит» выручила перекладина. Хорошо, что неуверенно действовавший на первых минутах наш голкипер Андрей Лунев сумел справиться с волнением и по ходу поединка несколько раз спас свою команду.

И после перерыва характер борьбы не изменился. На 63-й минуте главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел двойную замену: вместо Роберта Мака и Себастьяна Дриусси в борьбу вступили Далер Кузяев и восстановившийся после травмы Александр Кокорин.

- Мне кажется, что гости переоценили свои силы, - сказал корреспонденту «Комсомолки» известный в прошлом игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – Они, видимо, решили, что обязательно победят нашу команду и продолжали наседать на ворота Лунева, не заботясь в полной мере о защите своих ворот. Между тем с выходом на поле такого форварда, как Кокорин, контратаки «Зенита» стали очень опасными.

У Кокорина был шанс забить на 73-й минуте, но он промахнулся из выгодного положения. А спустя семь минут петербуржцам удалась быстрая, можно сказать, образцовая атака: Леандро Паредес выдал филигранный пас Александру Кокорину, и тот мастерски отправил мяч в ворота.

В оставшееся до финального свистка время игра шла на встречных курса: забить могла и та, и другая команда. Напряжение на поле было так высоко, как будто игрался уже финал Лиги Европы.

- У нас все получилось, можем гордиться собой, - сказал после матча главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски. - «Зенит» нанес два удара по воротам (на самом деле больше, чем два – Авт), один из них стал голом. Это опыт, который решает такие матчи.

В другом поединке группы С «Копенгаген» победил «Бордо» - 2:1. Таким образом, после двух туров лидируют «Копенгаген» и «Зенит», набравшие по четыре очка. У «Славии» - три. У «Бордо» очков нет.