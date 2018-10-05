2018-10-05T01:09:15+03:00
Звезды

Максим Матвеев показал, как выглядит его беременная жена Елизавета Боярская без грамма косметики

На снимке, наконец, можно разглядеть и лицо их старшего сына Андрюши
Елена МОЛОДКИНА
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Андрюша с мамой Лизой и папой Максимом в Санкт-Петербурге. Фото: InstagramАндрюша с мамой Лизой и папой Максимом в Санкт-Петербурге. Фото: Instagram
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Максим Матвеев и Елизавета Боярская - уже шесть лет, как счастливые родители. Но скоро счастья в их жизни станет в два раза больше. Актриса беременна, и уже практически на сносях.

Семейные снимки в соцсетях для этой четы редкость. И Лиза, и Максим предпочитают делиться с поклонниками больше своей творческой жизнью. Но время от времени все же выкладывают и личные фотографии.

- Это Питер. Гуляем. Всем отличного денечка, - подписал Максим семейное селфи, сделанное в Летнем саду.

На снимке - глава семейства в красных очках, теплой крутке и с наушниками, Елизавета в желтой парке с капюшоном и Андрюша, поставивший маме "рожки".

На Елизавете, к слову, нет ни грамма косметики - чистое лицо и сияющие голубые глаза только подчеркивают естественную красоту актрисы. А еще красивая и счастливая улыбка.

Вот такая прогулка. Фото: Instagram

Вот такая прогулка. Фото: Instagram

Напомним, отец Елизаветы Михаил Боярский признался в интервью "КП в Санкт-Петербурге", что актриса снова ждет мальчика. Уже и имя внуку придумали, но пока держат в секрете.

- Это радостное событие, - признался Михаил Сергеевич. – Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего – новый внук гораздо интереснее!

А еще Боярский рассказал, что будущая дважды мама чувствует себя хорошо.

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