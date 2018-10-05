Скрипач Дэвид Гарретт: «Играть в России русское произведение всегда волнительно»

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-05T11:12:32+03:00

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Дэвид Гарретт немецкий скрипач-виртуоз, который уже в одиннадцать лет выступал перед президентом Германии, а к своим тридцати попал в книгу рекордов Гиннеса, исполнив «Полет шмеля» за 1 минуту 6,52 секунды. 6 октября Дэвид приедет в Северную столицу и выступит на сцене Ледового дворца с новой программой. «Комсомолке» удалось пообщаться с артистом.

«ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

- Вы уже не первый раз приезжаете в Россию с концертом. Что запомнилось?

-У меня очень теплые воспоминания о России. В Москве я имел честь исполнять Чайковского вместе с Владимиром Спиваковым. В Петербурге я бывал реже чем в Москве, но из того что я видел, могу сказать, что этот город удивительно прекрасен. Я не могу дождаться своего приезда, чтобы исследовать его.

- Поклонники в России отличаются?

-Когда я приезжаю в Россию, я всегда играю, что-то от русского композитора. Играть в России русское произведение, всегда более волнительно, чем в другой стране.

- Каких современных русских музыкантов вы знаете и любите?

- В России замечательные музыканты. Валерий Гергиев потрясающий дерижер. Конечно, есть и замечательные скрипачи из России, например Вадим Репин и Максим Венгеров. Я работал с ними еще в детстве. Из мира поп-музыки, должен признать, я никого не знаю. Но когда я в этот раз приеду в Россию, обязательно послушаю русскую поп-музыку.

- У вас есть коллекция очень раритетных скрипок. Расскажите о ней.

- Мне очень повезло, у меня есть несколько замечательных инструментов из Кремоны в Венеции. В первую очередь - это Страдивари 1716 года, а еще Guarneri del Gesu. Это две самые ценные мои скрипки. Есть еще пара инструментов, на которых я тоже люблю играть, но не на сцене. Для сцены Страдивари и Гварнери самые мощные, особенно когда играешь классические шоу. Для кроссовера у меня есть французская скрипка Жан-Батист Vuillaume, которая может передавать удивительную палитру звуков.

ПОРЯДОК ДАЕТ ЧУВСТВО ПОКОЯ

- Музыка занимает главное место в вашей жизни, а если бы не музыка то что?

- Архитектура. Приезжая в новые место, всегда рассматриваю архитектуру города. И поэтому мне особенно нравится приезжать в Россию, у вас очень красивые города, особенно Петербург.

- Учась в Нью-Йорке в Джульярдской школе, вы упорно трудились, чтобы обеспечить себя. Какой опыт был самый сложный?

- Работы было много, и она была разной. Но больше всего я не любил работать в магазине одежды. Потому что приходить надо было рано, и я заставлял себя вставать в 5:30 каждое утро. До сих пор помню звук будильника в это время.

- Известно, что вы рьяный чистюля и прибираетесь дома сами. Кто вам такую любовь к чистоте привил?

- Да, дома я стараюсь все убирать сам. Это дает мне чувство покоя и тишины, а это важно, для того, чтобы я мог сосредоточиться. Беспорядок на кухне или в комнатах будет меня раздражать, и я буду постоянно отвлекаться. Мама приучила к порядку с детства.

-У вас есть интересные татуировки. С чем они связаны?

- Обычно я делаю татуировку, когда заканчивается какой-то этап в моей жизни. Это может быть конец тура или записи альбома. В самих тату нет никакого особого смысла, но они связаны с тем временем и символизируют какие-то события. Я не жалею ни об одной татуировке.