2018-10-05T17:19:45+03:00
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Ольга Зуева - о Даниле Козловском: «У него нет слабых сторон»

Пара на шоу «Вечерний Ургант» не скрывала своих чувств
Людмила ИЛЬИНА
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Ольга Зуева и Данила Козловский стали гостями шоу "Вечерний Ургант".Ольга Зуева и Данила Козловский стали гостями шоу "Вечерний Ургант".
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33-летний актер Данила Козловский и 31-летняя модель и режиссер Ольга Зуева вместе уже три года, и уже не скрывают своих пылких чувств. Еще два года Ольга приступила к съемкам своего дебютной картины «На районе», где ее возлюбленный Данила сыграл одну из ролей и выступил в качестве продюсера. Примечательно, что свой фильм «Тренер» Данила Козловский начал снимать гораздо позже, но премьера его состоялась уже давно. И в своем кино, он также снял свою девушку Ольгу Зуеву - ей досталась роль его возлюбленной. Козловский и Зуева пообщались в эфире с Иваном Ургантом и рассказали, как снимали кино.

- Благодаря Даниле у меня сложилось впечатление, что снимать кино в России - это такой фантастический мир, сказка, - восторгается Ольга. - А продюсер - это такой красивый мужчина, который приходит на площадку, заботится и приносит пирожное.

По словам Зуевой, Козловский сначала отмахивался от сценария, а, прочитав его, сказал, что хочет его продюсировать и играть главную роль. Однако главная роль Козловскому не досталась. Он сыграл друга главного героя, персонажа по прозвижу Киса, который отличался крутым нравом. Ургант поинтересовался, а есть ли отрицательные стороны у самого актера Козловского.

- Я не хочу показаться необъективной влюбленной девушкой, но у него нет слабых сторон, - заявила Зуева, чем сильно расстроила Ивана Урганта. Хотя и призналась, что жених ее настолько требователен, что дополнительные дубли приходилось делать именно по его настоянию.

Фильм «На районе» Ольга снимала, основываясь на своем детстве. Девушка выросла во Владивостоке, а в 15 лет уехала в США работать моделью. Козловский не скрывает того, что очень гордится своей избранницей.

- Более производственноориентированного режиссера-дебютанта мне сложно себе представить.

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