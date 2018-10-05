«Уж небо осенью дышало»: К названию аэропорта «Пулково» хотят добавить фамилию «Пушкин»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-05T17:42:43+03:00

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Почти полвека пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург по воздуху, встречает аэропорт Пулково. Возможно, скоро путешественники будут сновать не по пулковским терминалам, а по помещениям Александра Пушкина. И это не новый аэропорт.

С предложением дополнить название Пулково именем солнца русской поэзии выступил епископ Русской православной церкви Тихон Шевкунов. Он возглавляет Патриарший совет по культуре и является ответственным секретарем Общества русской словесности.

Владыка посетовал, что российским аэропортам имена дают забытые деревни, а в европейских странах воздушные гавани называют в честь выдающихся людей: музыкантов, актеров, политиков. В качестве примера митрополит привел парижский Шарль де Голль и ливерпульский Джон Леннон.

А у нас что? Московские Шереметьево, Домодедово и Внуково, петербургский Пулково да прочие псковские Кресты с воронежскими Чертовицкими. Никакого креатива, а ведь в российской культуре масса имен, которые можно и нужно увековечить, да и за границей их прекрасно знают. Можно же называть воздушные гавани Федор Достоевский, Александр Пушкин, Иван Бунин или Княгиня Ольга. Важно не переименовать, а дополнить, оговорился Тихон Шевкунов. По его замыслу, все переименованные аэропорты оформят таким образом, чтобы каждый прилетающий мог узнать что-то новое об истории или культуре России. Дизайнерские проекты обсудят после того, как утвердят имена.

Инициативу митрополита одобрила Общественная палата России и лично министр культуры Владимир Мединский.

Уже готов проект, в котором собран список их 45 российских аэропортов для переименования. Он получил название «Великие имена России».

В аэропорту Северной столицы об инициативе слышали, но пока предметно прокомментировать не смогли.

- Мы очень гордимся нашим названием, - подчеркнула пресс-секретарь аэропорта Маргарита Потехина. – Многие авиационные деятели начинали свой путь здесь, прославляя именно Пулково. Мы гордимся нашей историей и наследием.

В любом случае, если аэропорт надумают переименовать, делать это будут, опираясь на общественное мнение.

С момента основания аэродром назвали незамысловато - Шоссейная, в честь ближайшей железнодорожной станции. Не всякий русскоговорящий без труда произнесет это слово, а что говорить об иностранцах, которых это сочетание звуков вогнало бы в ступор. Свое нынешнее имя аэропорт получил в 1973 году в честь деревни Пулково, на землях которой построен.

Для жителей Санкт-Петербурга Пулково ассоциируется с Пулковскими высотами, на которых во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. С 13 по 23 сентября 1941 года советские войска не давали врагу продвинуться дальше, а до 1944 года линия фронта проходила как раз у подножия Пулковский горы.