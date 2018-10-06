Александр Кержаков не дает своей пока еще жене Милане увидеть их годовалого сына даже на десять минут

СЕГОДНЯ 00:15 2018-10-06T00:35:43+03:00

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Пока еще действующая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова после возвращения из мест реабилитации от наркозависимости на Самуи больше не надеется разрешить семейные споры мирным путем.

А ведь еще пару месяцев назад, приехав из жаркой страны в родной дождливый Петербург, Милана верила, что Александр одумается, решится дать супруге второй шанс, что семья снова воссоединится. Но надежды оказались напрасны. Бывший футболист и отец их общего с Миланой сына Артемия теперь и вовсе запретил маме видеться с ребенком.

И это при том, что Милана отдала своему супругу все, что могла, что она сделала все, как он хотел: признала зависимость, уехала лечиться. Лишь бы решить проблемы. Но разбитую чашу склеить не удалось. И Милана подала на развод, а в качестве своего представителя наняла звездного адвоката Александра Добровинского.

- Сегодня в очередной раз произошла ситуация, когда я попросила о встрече с ребенком, но мне в жесткой форме сказали, что я не могу приезжать к сыну. Хотя до этого мне было разрешено встречаться с ним на десять минут под прицелом камер, - цитирует Милану по паспорту Кержакову "СтарХит".

milana_tulpanova Каждый раз,когда я ложусь спать и закрываю глаза,я думаю об этом маленьком человечке

По словам молодой мамы, Саша просто не хотел впускать ее в дом. Поняв, что на его условия жена не пойдет и согласие на определение места жительства годовалого Артемия с отцом не подпишет, Кержаков решил пойти на эти крайние меры.

Причем общаются мама и папа маленького Темы теперь исключительно через соцсети. По словам Александра, урегулирование и решение всех вопрос относительно встреч и места проживания ребенка отныне будет происходить только в суде. Предварительное заседание назначено на 23 октября.

- Поскольку ребенок проживает со мной, определение порядка твоего общения с ребенком будет решаться исключительно в судебном заседании, то есть 23 октября. Прошу меня больше по данному вопросу не беспокоить, - написал Милане Кержаков.

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