2018-10-06T00:35:43+03:00
Звезды

Александр Кержаков не дает своей пока еще жене Милане увидеть их годовалого сына даже на десять минут

Предварительное судебное слушание по месту проживания ребенка назначено на 23 октября
Елена МОЛОДКИНА
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Милана Тюльпанова подала на развод с Александром Кержаковым. Фото: InstagramМилана Тюльпанова подала на развод с Александром Кержаковым. Фото: Instagram
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Пока еще действующая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова после возвращения из мест реабилитации от наркозависимости на Самуи больше не надеется разрешить семейные споры мирным путем.

А ведь еще пару месяцев назад, приехав из жаркой страны в родной дождливый Петербург, Милана верила, что Александр одумается, решится дать супруге второй шанс, что семья снова воссоединится. Но надежды оказались напрасны. Бывший футболист и отец их общего с Миланой сына Артемия теперь и вовсе запретил маме видеться с ребенком.

И это при том, что Милана отдала своему супругу все, что могла, что она сделала все, как он хотел: признала зависимость, уехала лечиться. Лишь бы решить проблемы. Но разбитую чашу склеить не удалось. И Милана подала на развод, а в качестве своего представителя наняла звездного адвоката Александра Добровинского.

- Сегодня в очередной раз произошла ситуация, когда я попросила о встрече с ребенком, но мне в жесткой форме сказали, что я не могу приезжать к сыну. Хотя до этого мне было разрешено встречаться с ним на десять минут под прицелом камер, - цитирует Милану по паспорту Кержакову "СтарХит".

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Каждый раз,когда я ложусь спать и закрываю глаза,я думаю об этом маленьком человечке
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По словам молодой мамы, Саша просто не хотел впускать ее в дом. Поняв, что на его условия жена не пойдет и согласие на определение места жительства годовалого Артемия с отцом не подпишет, Кержаков решил пойти на эти крайние меры.

Причем общаются мама и папа маленького Темы теперь исключительно через соцсети. По словам Александра, урегулирование и решение всех вопрос относительно встреч и места проживания ребенка отныне будет происходить только в суде. Предварительное заседание назначено на 23 октября.

- Поскольку ребенок проживает со мной, определение порядка твоего общения с ребенком будет решаться исключительно в судебном заседании, то есть 23 октября. Прошу меня больше по данному вопросу не беспокоить, - написал Милане Кержаков.

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- Мой папа говорил мне, что я ничего не должна бояться, когда уверена в своей правоте. Что же, он был прав (подробности)

Адвокат Александр Добровинский: Думаю, суд примет во внимание, что сценарий разводов у футболиста Кержакова повторяется

- Я думаю, что суд примет во внимание тот факт, что эта история повторяется, - пояснил адвокат. - Я бы хотел привлечь Екатерину в качестве свидетеля (подробности)

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