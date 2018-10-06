"Спроси у "Комсомолки": Как реагировать на оценки и мотивировать ребенка на учебу?

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-06T15:02:14+03:00

Учиться, учиться и еще раз учиться? Ну нет, надо еще и отдыхать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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С сегодняшнего дня мы запускаем еженедельную рубрику "Спроси у "Комсомолки". Первый выпуск посвящен школьной поре. С начала учебного года прошел уже месяц. Уроки, домашние задания, электронный дневник, отметки - хорошие и не очень... Как реагировать на оценки? Как заставить ребенка идти на занятия, если он только и делает, что мечтает о каникулах? На вопросы, волнующие петербургских родителей, отвечает психолог школы № 484 Московского района Санкт-Петербурга Павел Краснов.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, А ХОЧУ...

Мой ребенок неохотно идет в школу. С трудом просыпается по утрам, за уроки и вовсе не усадить. Говорит, что конфликта в школе нет. Но и желания учиться тоже нет. Как мотивировать его на учебу?

Вера П, Пулковское шоссе.

Желание учиться не у каждого взрослого есть, чего уж говорить о детях. Больше общайтесь со своим ребенком, узнавайте его интересы, рассказывайте, что интересно вам. Проводите с ним время, ходите на различные мероприятия, гуляйте в парках, стремитесь расширить его кругозор, а мотив пусть он сам выберет.

А чтобы утром было проще вставать, как это ни банально звучит, надо раньше ложиться спать. И засыпать не под телевизор или компьютер, а в тишине, или под добрую сказку на ночь. Ребенок должен быть сыт, но не перекормлен, немного усталым, но не переутомленным. И положительные эмоции перед сном просто необходимы.

Еще один немаловажный фактор - температура воздуха в комнате. Не должно быть слишком жарко или холодно, а вот свежего воздуха надо побольше - команту проветривайте как можно чаще. И обязательно дайте ребенку при пробуждении немого времни на "потягушки".

ОПЯТЬ ДВОЙКА?

Мой сын пошел во второй класс. Начались оценки. И все было хорошо, пока он не получил первую тройку, да еще и с минусом. С тех пор ни делать уроки, ни слушать на уроках вообще не хочет. Как мне быть? Как вообще родителям реагировать на оценки детей?

Марина И., Костромская улица.

Оценка - это показатель уровня понимания школьной программы. Не нужно ругать или уж тем более кричать на ребенка за плохие оценки. Надо понять, чего именно он не понимает, и потратить на объяснение больше времени, чем заложено школьной программой. Самостоятельно или с помощью репетитора.

Получив несколько хороших оценок, школьник снова почувствует радость от и от результата, и от самого учебного процесса. А родители должны объяснить своему ребенку и помочь ему понять, что оценки, как и ошибки, всегда можно исправить, - отвечает психолог.

Ой, до каникул еще целый месяц!Фото: Олег ЗОЛОТО

ШКОЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ УРОКИ

Мой ребенок умеет читать, писать, считать. В школе ему совсем не инстересно. На уроках постоянно болтает, отвлекается. В школу идет с желанием, но не из-за учебы, а ради общения с друзьями. Как нам помочь ему настроиться на уроки?

Светлана В., 1-я Советская улица.

Если ребенок учится на тройки и ему безумно нравится играть, например, в баскетбол, и в школу он ходит ради физкультуры, то это нормально. Или, может, вашему ребенку нравится рисовать, урок изобразительного искусства всего один в неделю, а учеба дается ему с трудом. Но даже ради только этого рисования он уже любит школу. И это тоже хорошо. Даже какой-то один мотив на то, чтобы радостно идти в класс - это шаг на пути к дружбе со школой и учебой в целом.

Что же касается настроя на учебу, то тут все очень индивидуально. Узнайте, что вашему школьнику еще интересно, понаблюдайте за ним, предложите поощрение и альтернативу. Придумайте, как вы можете поощрять своего ребенка. Сделайте это, а спустя пару месяцев посмотрите, есть ли результат.

МОЖНО ЛИ ВОСПИТАТЬ ГЕНИЯ?

Учеба только началась, а мои школьники уже только и думают о каникулах. Говорю им, что и в каникулы все равно придется заниматься, что будут дома сидеть за столом и учиться, учиться и еще раз учиться. Правильно ли это? Надо ли нагружать детей в каникулы?

Екатерина, Ивановская улица.

Мозг - самый энергозатратный орган. Постоянные интенсивные нагрузки - это плохо для организма. Но и непрекращающийся отдых и регулярные залипания в телефон тоже ничего хорошего не дадут.

Ребенок должен познавать мир, стимулировать мозг новой информацией и быть жадным на новые события. Ждать от ребенка высоких интеллектуальных способностей не стоит лет до 17, до завершения полового созревания. В 1-9 классах гениев практически нет, что связано с развитием мозга. Весь потенциал начинает проявляться позднее. Не стройте воздушных замков и не ждите чего-то выдающегося от своего школьника уже завтра.

Чтобы ребенок меньше уставал, тут важно все. И питание, и сон, и перерывы между уроками, и положительные эмоции. Чем разнообразнее пища, тем лучше. Режим питания и сна - это отличная база для качественного развития организма ребенка. Ну и, конечно, очень важно взаимодействие родителей со своими детьми. Надо общаться на равных, проявлять обоюдное уважение. Надо уметь шутить и смеяться вместе, порой даже над непристойными шутками.

И быть готовым отпустить ребенка. Лет в 18 - в новую взрослую жизнь. Надо быть готовым, что ваше чадо будет жить в отдельной квартире, возможно, даже в другом городе, видеться будете, может, раз в месяц, а, может, и раз в год. У всех по-разному. Но главное - помнить, что ваш ребенок - это личность, самостоятельный человек. Просто будьте готовы отпустить

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