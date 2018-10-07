«У меня все хорошо»: Бизнесмена из Петербурга, похищенного в Абхазии, освободили спустя 100 дней плена

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-07T20:48:32+03:00

За коммерсанта требовали выкуп в 200 миллионов рублей. Брат жертвы намекнул, что без денег спасение не обошлось

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Похищение миллиардера из Петербурга 52-летнего Максима Яковлева произошло еще 20 июня. В этот момент предприниматель и глава фирмы «Полиграфоформление» был в Абхазии. В его гостиничный номер ворвались трое неизвестных в масках, после чего напали и скрылись вместе с коммерсантом. С тех пор о Яковлеве не было ни одной весточки. Лишь требование похитителей в 200 миллионов рублей. Но собрать такие деньги сразу у родственников не получилось. В итоге преступники залегли на дно. И когда уже никто не верил в спасение россиянина, коммерсанта вернули домой в Петербург.

«ВАШ МУЖ В ПОДВАЛЕ»

- Выбив входную дверь, они ворвались в номер Яковлева, силой вывели его из гостиницы. Затем посадили в автомашину и увезли, - рассказывал ранее о похищении представитель генеральной прокуратуры Абхазии Даур Амичба. Сейчас ведомство занимается розыском миллиардера и уже возбудило уголовное дело по двум статьям: разбойное нападение с проникновением в жилище и похищение человека.

В номере была перевернута все мебель, остались следы крови. Поэтому в каком состоянии находится бизнесмен, было до последнего непонятно. Спустя некоторое время супруге миллиардера передали записку. В ней говорилось о выкупе в 200 миллионов рублей. В ней также бандиты сообщали - Максим находится в подвале. Преступники уточнили, что родные больше никогда не увидит Яковлева, если деньги вовремя не передадут.

Бизнесмен провел в плену 100 дней

Деньги собрать не удалось. Поэтому через месяц на почту «Кировского завода», часть акций которого принадлежит Яковлеву, пришло новое письмо. В нем выкуп был снижен уже до 10 миллионов рублей. Правда, заплатить эту сумму также никто не поспешил. Да и непонятно было, настоящие похитители требуют выкуп или кто-то другой решил нажиться.

«БРАТ СКАЗАЛ, ЧТО У НЕГО ВСЕ ХОРОШО»

После этого след похищенного коммерсант затерялся. Никто до последнего не знал, жив он ил нет. И вот спустя 100 дней после похищения родственникам сообщили радостную новость. Силовикам удалось вырвать коммерсант из рук бандитов. И сейчас Яковлев уже вернулся в Петербург.

- Есть еще бог на этом свете, - поделился с "КП-Петербург" брат Максима Яковлева Константин. - Во-первых, брат сам не дурак, во-вторых, финансовый ресурс присутствует. Он для людей много хорошего делал. Сегодня, несомненно, второй день рождения у Максима Николаевича. У него все хорошо.

К слову, освобождение бизнесмена действительно произошло незадолго до дня рождения коммерсанта. В ноябре Яковлеву исполнится 53 года.

Вот так выглядел номер, где остановился Яковлев, после похищения.Фото: Елена БЕЗГОДОВА

- Друзья Максима Яковлева обращались во многие инстанции, - пояснил Константин. - Помогли все, к кому обращались. Все хорошо со здоровьем у брата. Сейчас им занимается Следственный комитет. Брата я еще не видел, только слышал по телефону. Следователи передали ему трубку. Он мне сказал два слова и все, что все хорошо. Я понял, что он в трезвом уме и твердой памяти.

Подробности освобождения бизнесмена пока не сообщаются. В прокуратуре Абхазии лишь подтвердили спасение Яковлева, уточнив, что видимых повреждений у него нет.

- Я хочу сказать спасибо всем людям, которые нас услышали, - поблагодарил брат бизнесмена помогавших в спасении Яковлева. - Конечно, мы будем встречаться с братом. Его полгода не было.

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