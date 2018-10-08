2018-10-08T15:39:55+03:00
Звезды

«Подурачились и хватит»: Иван Краско зарекся не ходить на ток-шоу

Народный артист откровенно рассказал, как участвовал в передачах на ТВ
Людмила ИЛЬИНА
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Народный артист откровенно рассказал как участвовал в передачах Первого канала.Народный артист откровенно рассказал как участвовал в передачах Первого канала.Фото: Александр ГЛУЗ
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Подошел к концу сериал «Любовь и ненависть в семье Краско». По крайней мере, по заявлению самого актера, на ток-шоу он больше ни ногой.

- Подурачились и хватит, - заявляет Иван Иванович.

А подурачились и правда на славу. Нынешняя супруга, бывшая жена, поклонница, любовница и 88-летний Иван Иванович, который мечется между своими женщинами... Кого только не было в студии Первого канала за это время. «Комсомолка» встретилась с актером и узнала, как народный артист себя чувствует после месяца скандальных эфиров.

- Меня втянули, - сразу заявляет Краско. - Студия, где «невозможно соврать» – это ерунда. На самом деле они составляют сюжеты, чтобы удержать рейтинг и интерес зрителя.

По словам актера, когда ему поступило предложение об участии в программе, он сразу обсудил это со своей молодой женой, и именно она проявила неподдельный интерес к проекту. Оно и понятно: она - начинающая актриса, которой интересна любая сцена.

- Ей нужна была публичность, да и опыт она там приобрела, стала логичней рассуждать, - не отрицает актер.

Вот только сильно огорчает артиста тот факт, что Наташа поддается на уговоры продюсеров шоу и ведет себя на эфирах так, как ей диктуют.

- Когда Шепелев на одной из передач объявил о выходе моей новой возлюбленной, я сразу заявил, что это вранье, - возмущается Краско. - Нашли эту бедную девушку, опозорили ее. А вот моя Наташка поддается на их уговоры: когда ее просят вести себя несдержанно и скандалить в студии, так и делает. Я ей говорю: «Зачем тебе это надо? Твое истинное лицо другое». Видимо, не все я сделал за годы обучения, живя с Натальей Александровной. Поэтому после развода я решил продолжить. Сексуальных отношений у нас не получилось, но мы останемся друзьями, пусть она меня называет папой, как раньше.

Бывшая и нынешняя супруги Краско куда охотнее принимают участие в ток-шоу, чем он. Фото: Иван ЛЕВИ

Бывшая и нынешняя супруги Краско куда охотнее принимают участие в ток-шоу, чем он.Фото: Иван ЛЕВИ

Несмотря на непонимание с продюсерами проекта, к ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, профайлеру Сабине Пандус и полиграфологу Роману Устюжанинову Краско относится с большим уважением.

- Есть ведущие настолько самостоятельные, как, например, Нагиев Дима, - с восхищение говорит Краско. - Ему попробуй что-то скажи - он все равно сделает по-своему. А тут другая ситуация.

Впрочем, развод с Натальей Шевель и возвращение актера к бывшей жене Наталье Вяль не элемент шоу, а чистая правда.

- С шоу я завязал, вот если Бог даст доченьку... - не успокаивается Иван Иванович.

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