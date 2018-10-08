Невероятно, но факт: В Петербург придет еще одно бабье лето

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-08T15:32:09+03:00

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Погода в Северной столице – дама капризная. За день прогноз может измениться от «ливни со шквалистым ветром» до «солнечно и тепло» несколько раз за сутки. После переменчивого сентября наступил октябрь, который обычно не балует теплыми деньками. Что мы и видим.

Начало недели выдалось не очень радужным, а утро понедельника 8 октября и вовсе стало первым днем жестянщика. Из-за гололеда в Петербурге произошли массовые ДТП, в городе образовались семибалльные пробки.

На мосту Александровской фермы движение перекрыли четыре машины, а на Кантемировском мосту на скользкой дороге столкнулись сразу 12 авто. Куда серьезнее ДТП произошло в Ленинградской области: в аварию попал микроавтобус, который ехал из Усть-Луги. Пострадали шестеро человек, один погиб. По предварительной информации, причиной аварии как раз стала скользкая дорога.

Погода в Петербурге шлет сигнал автомобилистам: будьте внимательнее и вовремя меняйте летнюю резину на зимнюю. По закону сделать это надо не позднее 1 декабря, но еще есть и здравый смысл, продиктованный желанием свести к минимуму риск аварии, поэтому лучше следите за прогнозами синоптиков.

- Те, кто был аккуратным утром 8 октября, когда были первые заморозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, могут расслабиться еще на недельку, - успокоил автолюбителей метеоролог Юрий Куткевич. – На этой неделе «минуса» не ожидается.

Зато, по его словам, на нас идет обширный антициклон, который принесет… третье бабье лето. На улице заметно потеплеет, придут небольшие дожди и юго-западный ветер.

- В Санкт-Петербурге и области 9 и 10 октября увеличится облачность. Во вторник ночью будет 5-7 градусов, а днем уже 10-12, - пояснил Юрий Арсеньевич. - В среду – еще на пару градусов теплее.

Во второй половине недели благодаря все тому же антициклону будет сухо, а температура будет существенно выше нормы для этого месяца в Санкт-Петербурге. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла, а днем и вовсе до +15. Обычно за окном в это время на 4-5 градуса меньше. Хорошая погода сохранится на выходных и, возможно, в начале следующей недели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

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- Замена резины с летней на зимнюю производится, когда среднесуточная температура становится ниже +4 градусов, потому что летняя резина в таких условиях теряет свои свойства: она дубеет, становится более жесткой, ухудшается сцепление с дорогой.

При такой ситуации, когда с утра легкий минус, а днем тепло, замена резины не нужна. Просто нужно быть осторожным, а если сомневаетесь в своих навыках езды, то лучше выбрать общественный транспорт.

Слишком рано менять шины на зимние тоже не нужно, особенно на шипованные. В нашем дождливом климате это опасно, потому что зимние шины держат сцепление с дорогой на мокром асфальте. К тому же, шипованная резина портит асфальт.