2018-10-05T15:52:55+03:00
Общество

Петербуржцам будут рады на выставке Левитана в Москве

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка знаменитого художника.
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Это только один из шедевров, который увидят посетители экспозиции.Это только один из шедевров, который увидят посетители экспозиции.
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Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» позволяет посмотреть на избранные работы мастера через призму экрана. Объединил два искусства в одной экспозиции всемирно известный художник по свету Эй Джей Вейсбард. Он соединил воедино полотна и узнаваемые кадры российского кино.

Пейзажная лирика Исаака Левитана вдохновила многих режиссеров. Его работы нашли отражение в фильмах Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Романа Балаяна, Сергея Соловьева, Андрея Звягинцева, Александра Довженко и многих других мастеров киноискусства.

Искусствоведы выяснили, что именно авторское кино в XX и XXI веках предложило новое прочтение работ творца. В фильмах «пейзаж настроения» нередко выступает в качестве едва ли не главного действующего лица. Фигура самого художника для современной российской культуры приобрела архетип сторонника и искателя, став источником размышлений о философии, скрытой в природе.

Исаак Левитан родился в небогатой еврейской семье. Из-за гонений он часто менял дом, находился в вечном поиске своего места и предназначения. Во многом благодаря этим жизненным обстоятельствам художник так тонко чувствовал красоту русской природы и стремился к гармонии с ней.

В состав экспозиции вошло более тридцати пейзажей из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля (Иерусалим), Плёсского историко-художественного заповедника и других музеев России.

- Особая ценность выставки «Исаак Левитан и авторский кинематограф», как нам кажется, именно в инновационном подходе Еврейского музея к проектам - у них всегда нестандартные, нетипичные идеи и интереснейшая реализация, - отметил начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий, вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Левитан - удивительно кинематографичный художник, и сейчас у посетителей будет возможность абсолютно по-новому взглянуть на творчество мастера через призму советского кинематографа.

Выставка проходит при поддержке банка ВТБ и продлится до 20 января 2019 года.

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