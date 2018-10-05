«Elementарный театр» не так прост

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-05T16:02:22+03:00

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По традиции организаторы фестиваля «Балтийский дом» решили удивить публику. Ценителям искусства предлагается посмотреть на театр как на творческую лабораторию, где все элементы взаимодействуют подобно химическим. Отсюда и слоган фестиваля: «Elementарный театр». Опыты на сцене будут ставить театральные коллективы из Москвы, Таллина, Вильнюса, Амстердама и, конечно, Санкт-Петербурга.

Первым стал Московский академический театр сатиры со спектаклем «Операнищих». Название пишется слитно не случайно, как хештег: режиссер Андрей Прикотенко перенес действие известного произведения XVIII века в наши дни.

- Я довольно часто бываю в «Балтийском доме» и благодарен театру за то, что нашел здесь свое «петербургское убежище», - поделился исполнитель главной роли Максим Аверин.

Фестиваль, по его мнению, открывает зрителю качественное искусство и позволяет профессионалам, не отвлекаясь на суету гастролей, оценить постановки.

Специальным гостем «Балтийского дома» в этом году стала народная артистка России Лия Ахеджакова. 9 июля Лия Меджидовна отметила юбилей. Этому событию посвятят показ спектакля «Мой внук Вениамин» в постановке Марфы Горвиц по пьесе Людмилы Улицкой.

Организаторы фестиваля оставили интригу и умышленно в своей концепции указали не все составляющие современного театра, ссылаясь на таблицу Менделеева. Ведь театр - тоже живая система и постоянно вбирает в себя новые элементы. Понаблюдать за этим интересным процессом можно будет до 13 октября.

Генеральным спонсором театрального фестиваля выступает банк ВТБ. Он оказывает поддержку «Балтийскому дому» с 2005 года.

- У нашего банка достаточно обширная спонсорская и благотворительная программа, и фестиваль «Балтийский дом» занимает в ней особое место, - отметил на открытии фестиваля заместитель руководителя департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Юрий Левченко. - Это всегда важное событие для культурной жизни Санкт-Петербурга и праздник для всех любителей театра.