«Elementарный театр» не так прост
По традиции организаторы фестиваля «Балтийский дом» решили удивить публику. Ценителям искусства предлагается посмотреть на театр как на творческую лабораторию, где все элементы взаимодействуют подобно химическим. Отсюда и слоган фестиваля: «Elementарный театр». Опыты на сцене будут ставить театральные коллективы из Москвы, Таллина, Вильнюса, Амстердама и, конечно, Санкт-Петербурга.
Первым стал Московский академический театр сатиры со спектаклем «Операнищих». Название пишется слитно не случайно, как хештег: режиссер Андрей Прикотенко перенес действие известного произведения XVIII века в наши дни.
- Я довольно часто бываю в «Балтийском доме» и благодарен театру за то, что нашел здесь свое «петербургское убежище», - поделился исполнитель главной роли Максим Аверин.
Фестиваль, по его мнению, открывает зрителю качественное искусство и позволяет профессионалам, не отвлекаясь на суету гастролей, оценить постановки.
Специальным гостем «Балтийского дома» в этом году стала народная артистка России Лия Ахеджакова. 9 июля Лия Меджидовна отметила юбилей. Этому событию посвятят показ спектакля «Мой внук Вениамин» в постановке Марфы Горвиц по пьесе Людмилы Улицкой.
Организаторы фестиваля оставили интригу и умышленно в своей концепции указали не все составляющие современного театра, ссылаясь на таблицу Менделеева. Ведь театр - тоже живая система и постоянно вбирает в себя новые элементы. Понаблюдать за этим интересным процессом можно будет до 13 октября.
Генеральным спонсором театрального фестиваля выступает банк ВТБ. Он оказывает поддержку «Балтийскому дому» с 2005 года.
- У нашего банка достаточно обширная спонсорская и благотворительная программа, и фестиваль «Балтийский дом» занимает в ней особое место, - отметил на открытии фестиваля заместитель руководителя департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Юрий Левченко. - Это всегда важное событие для культурной жизни Санкт-Петербурга и праздник для всех любителей театра.