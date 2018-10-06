2018-10-05T19:40:46+03:00
Общество

Детский омбудсмен вступилась за школьниц с цветными волосами

Светлана Агапитова выступила против излишних запретов в учебных заведениях Петербурга
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Петербургские школьники, порой, приходят на уроки в самых нестандартных образах. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВАПетербургские школьники, порой, приходят на уроки в самых нестандартных образах. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Синенькая юбочка, ленточка в косе. В таком виде многие педагоги и родители мечтают видеть школьниц в стенах учебного учреждения. Мальчишкам как-то проще, хотя и к их внешнему виду иногда цепляются – то брюки не такие, то прическа.

В большинстве школ Петербурга введена школьная форма, требования к которой определяет устав образовательного учреждения. Однако иногда происходит это с перегибами: внешний вид формы регламентируется вплоть до того, в каком порядке должны идти полоски на клетчатой юбке, а покупать одежду рекомендуется в определенном магазине.

С одной стороны, школьная форма – не пустая прихоть педагогов, а норма федерального закона об образовании. С другой, ее отсутствие или несоответствие не должно лишать ребенка возможности получать знание.

- Каждая школа уже самостоятельно определяет вид формы, в том числе цвет, фасон и знаки отличия, - пояснила "КП" - Петербург" уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. - Родители вправе обсуждать требования к внешнему виду школьников, и если их что-то не устраивает – вносить свои предложения.

Школы могут включать в "черный список" запрещенных в школе вещей и крашеные волосы, и пирсинг, и некоторые модели одежды и обуви. Это прописывается в уставе учреждения. За нарушение этих правил ребенка могут наказать замечанием в дневнике или вызвать родителей на разговор.

- Но выгнать ребенка за нарушение этих пунктов ни учитель, ни директор не вправе. Как и не допустить до уроков подростка без формы, с синими, зелеными или даже розовыми волосами, - подчеркнула Светлана Юрьевна.

При этом образовательное учреждение не должно решать за родителей, где им следует покупать форму, чтобы она соответствовала всем требованиям.

Комитет образования позицию омбудсмена разделяет и считает, что лишать родителей права выбора при покупке формы нельзя. Пусть школа устанавливает общие правила, а родители сами решают, где покупать пиджаки и сарафаны. С директорами школ во всех районов проведут беседы и обратят внимание на этот тезис, чтобы школьные уставы не противоречили закону.

Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе предложил запретить ученикам пользоваться декоративной косметикой и менять цвет волос. Мол, это не дело, когда школьники выпячивают свои предпочтения в музыке или принадлежность к субкультурам.

Однако даже в самой строгой школе ребенка с синими волосами не могут выгнать с урока за несоответствующий уставу внешний вид. Это будет ограничением права на получение образования.

Либерально настроенные родители считают, что школьная форма мешает подросткам самовыражаться, хотя для гармоничного становления личности эксперименты с внешностью просто необходимы. С этим мнением не согласна семейный психолог Наталья Пунченко.

- Самовыражение не зависит от одежды или прически, это внутренняя позиция, - подчеркнула она. – Школа – это система, где есть свои правила, касающиеся поведения и внешнего вида, и их надо исполнять, а для самовыражения есть другие места.

По мнению психолога, в школе детей ничто не должно отвлекать от получения знаний, а отвлекают их отнюдь не цветные локоны, а желание соригинальничать.

В любом случае нужно помнить, что главное – разумность во всем.

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